Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano nuovamente rap e trap. Per la seconda settimana consecutiva tra gli album guida Tedua con Vita Vera Mixtape. Tra i singoli new entry in vetta con il nuovo singolo che unisce Shablo, Geolier e Sfera Ebbasta. Tra i vinili primo Liam Gallagher.

Ottimo esordio tra gli album del nuovo disco degli Psicologi, il duo rap formato da Lil Kaneki (Alessio Aresu) e Drast (Marco De Cesaris), entrambi nati nel 2001.

Tra i singoli fa il suo esordio sul podio Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso e alle sue spalle Bimbi per Strada (Children) di Fedez e Robert Miles (ne abbiamo parlato Qui e Qui).

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Piccolo passo indietro per Re Mida (Aurum) di Lazza (-1) oggi alla #20, mentre alla #19 in decisa discesa Dark Boys Club della Dark Polo Gang (-6). Giù alla #18 Salmo con Playlist Live (-2).

In netto calo alla #17 Scusate se esistiamo di Dani Faiv (-7), così come alla #16 Future Nostalgia di Dua Lipa (-2). In discesa anche Il Fantadisco Dei Me Contro Te (-4) oggi alla #15.

In salita alla #14 e alla #13 Fine Line di Harry Styles (+3) e This is Elodie (+2). Stabile alla #12 Afterhours di The Weeknd (=). Fa il suo ingresso alla #11 MTV Unplugged di Liam Gallagher.

Apre la Top Ten Nuova Genesi di Gaia (-2). Alla #9 non si muove Fuori dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (=), mentre alla #8 scende di un gradino 23 6451 di tha Supreme (-1).

Giù di una posizione alla #7 e alla #6 Elo di Drefgold (-1) e Montagne Russe di Random (-1). La più alta nuova entrata è alla #5 dove troviamo Millennium Bug degli Psicologi. Alla #4 scende Chromatica di Lady Gaga (-2).

Sul podio alla #3 Persona di Marracash (+1), alla #2 DNA di Ghali (+1) e in vetta Vita Vera Mixtape: aspettando la Divina Commedia di Tedua (=).

Clicca su Continua per scoprire la Classifica Fimi dei singoli.