Classifiche di vendita FIMI 9 – 2024: con “Nostalgia” Tony Boy conquista per la prima volta la numero #1

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 9 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 23/02/2024 al 29/02/2024.

Era il 2019 quando Tony Boy lanciava il primo di una serie di album ed EP indipendenti conquistando anno dopo anno un pubblico sempre più vasto al punto che l’album “Umile“, il primo lanciato con una major, Warner Music, a luglio del 2023, non solo ha sfiorato l’ingresso in Top 10 (posizione #12) ma ha coquistato anche grazie al successivo repack il disco d’oro.

Ora l’artista fa il suo debutto per la prima volta nella classifica FIMI album con il nuovo disco, “Nostalgia (Export)“.

Con il suo ingresso slitta alla #2 l’album di Mahmood, in attesa dell’uscita del formato fisico, e mantiene il podio quello di Annalisa. Podio che non riesce ad essere acciuffato da Alfa che, grazie all’uscita in fisico del suo ultimo disco, sale alla #4.

Nella classifica singoli tengono i brani di Sanremo 2024 con Mahmood stabile davanti a Geolier e Annalisa. Dei 30 brani in gara al Festival solo Renga & Nek con “Pazzo di te” sono fuori dalla Top 100 mentre ben 18 canzoni resistono in Top 20.

La più alta nuova entrata della settimana, a meno di una settimana dall’uscita, è “100 messaggi” di Lazza alla #6 mentre non decolla il nuovo singolo di Matteo Paolillo che si ferma alla #82.

La classifica del supporto fisico (Cd, vinile e musicassetta) confermano il primo posto di Tony Boy (per nulla scontato visto che spesso si associa al rap l’ascolto sulle piattaforme streaming) mentre scende al secondo posto la compilation del Festival e debutta alla #3 il nuovo disco della CCCP – Fedeli alla linea.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e fisico.