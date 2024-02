Classifiche di vendita FIMI 8 – 2024: Mahmood debutta primo negli album e Annalisa non molla il podio

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 8 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 16/02/2024 al 22/02/2024.

Il traguardo gli era sfuggito con il secondo album, “Ghettolimpo“. Questa volta, complice anche Sanremo 2024 e il successo di “Tuta Gold“, brano al primo posto della classifica singoli, Mahmood debutta in vetta alla classifica FIMI album con il suo terzo disco, “Nel letto degli altri“.

Entrano nella Top 10 anche “Primo“, album di debutto di Clara, e “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato“, nuovo disco di Alfa. Nel caso di quest’ultimo i dati sono relativi solo al digitale essendo uscita la versione fisica del disco oggi, 23 febbraio.

Da segnalare anche la tenuta dell’album di Annalisa al secondo posto della chart.

Passiamo ai singoli dove le prime sette posizioni rimangono inalterate con Mahmood, Geolier e Annalisa sul podio. Tra sali e scendi (Ricchi e Poveri in ascesa, in caduta Maninni e la coppia Renga Nek) le canzoni di Sanremo 2024, che la scorsa settimana occupavano le prime 25 posizioni della classifica singoli, questa settimana sono presenti in tutte le posizioni dalla #1 alla #23.

Un risultato che supera quello di Amadeus IV ovvero Sanremo 2023. Lo scorso anno infatti alla settimana #8 i brani in Top 20 erano 13 di cui dieci nelle prime dieci posizioni.

La classifica del supporto FISICO (cd, vinili e musicassette) vede in vetta ancora la compilation del Festival seguita dall’album di Annalisa.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e fisico. Clara debutta quarta.