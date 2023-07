Classifica dei vinili più venduti in Italia nel primo semestre 2023: Pink Floyd primi davanti a Måneskin e Lazza

Classifica di vendita vinili 1° semestre 2023. E dopo le classifiche relative agli album e ai singoli è la volta del mondo dei 33 giri.

Da quando i vinili sono tornati di moda c’è un disco che non esce mai dalla classifica dei più venduti, settimanale e annuale, si tratta del capolavoro The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Per cinque anni questo album, dal 2017 al 2021, è stato il più venduto dell’anno scalzato solo nel 2022 da Harry Styles.

Nel 2023 torna primo (almeno per il primo semestre, staremo a vedere a fine anno) e guida una classifica che, al contrario di quelle di album e singoli, vede la musica internazionale battere quella italiana 13 a 7. Tra l’altro i Pink Floyd sono presenti con ben tre album.

A chiudere il podio Rush! dei Måneskin e Sirio di Lazza. Ottimo piazzamento, al quinto posto, anche per Alba di Ultimo.

Scopriamo insieme la Top 20 del primo semestre 2023.

Classifica di vendita vinili 1° semestre 2023