La musica italiana al top! Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana certifica il buon momento della musica del nostro paese che piazza ben 14 album nelle prime 14 posizioni. A guidare la chart è Giordana Angi (Qui la nostra videointervista di presentazione di Voglio Essere Tua) che batte le altre nuove entrate Niccolò Fabi e Geolier.

Tra i singoli sale in vetta Dance Monkey di Tones And I, mentre tra i vinili si conferma primo Renato Zero con l’album Zero il Folle.

Scopriamo le classifiche di Vendita Fimi nel dettaglio.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 l’album d’esordio di Mambolosco Arte (-3), così come E’ sempre Bello di Coez (-3) oggi alla #19 e Playlist di Salmo (-3) che si piazza alla #18.

In calo anche Massimo Pericolo con il repack di Scialla Semper (-6) alla #17, Hollywood’s Bleeding di Post Malone (-3) alla #16 e My Name Is Michael Holbrook, l’ultimo album di Mika (-5) uscito la scorsa settimana che questa settimana crolla alla #15.

Giù anche Peter Pan di Ultimo (-2) che scende di due gradini e oggi si piazza alla #14.

In forte discesa Levante con Magmamemoria (-9), oggi alla #13, mentre alla #12 scende Rocco Hunt con Libertà (-3) che così esce dalla Top Ten, così come Machete Mixtape (-3) ora alla #11.

Perde 5 posti Scatola Nera di Gemitaiz & Madman (-5) che si piazza alla #10. In discesa anche Mattoni di Night Skinny (-3) alla #9, Colpa Delle Favole di Ultimo (-1) alla #8 e Re Mida (Aurum) di Lazza (-4) alla #7.

Entra alla #6 Neverland di Mecna & Sick Luke, mentre alla #5 scende l’album che la scorsa settimana era in vetta, ovvero Zero il Folle di Renato Zero (-4). Giù anche Testa o Croce dei Modà (-2) che dopo una sola settimana perde il podio e si piazza alla #4.

Sul podio tre nuove entrate. Alla #3 Emanuele di Geolier, alla #2 Tradizione E Tradimento di Niccolò Fabi e in vetta arriva Giordana Angi con il nuovo album Voglio Essere Tua.

Da segnalare l’ingresso alla #81 di Reset 20th Anniversary dei Negrita.

