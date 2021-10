Certificazioni FIMI settimana 41: tra gli album Deddy è platino e Mahmood è disco d’oro.

Certificazioni FIMI settimana 41 del 2021.

Deddy, Fabrizio De André, Mahmood, Ludovico Einaudi, Loretta Goggi e tanti rapper. Sono tanti e diversi tra loro per genere e generazione gli artisti che questa settimana conquistano una certificazione FIMI. Andiamo subito a scoprirli insieme.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

TRIPLO DISCO DI PLATINO a Save your tears di The Weeknd e per Friday di Riton & Nightcrawler feat. Mufasa & Hypeman.

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Without me di Eminem, Your love (9pm) di Atb, Topic & A7s. Stesso traguardo anche per la mega hit di Michael Jackson, Billy Jean.

Arrivano al DISCO DI PLATINO Hot N Cold di Katy Perry, Loco di Justin Quillex, Chimbala & Zion & Lennox, We are the people di Martin Garrix feat. Bono & The Edge, For the night di Pop Smoke feat. Lil Baby e Dababy, Sweather weather dei The Neighbourhood, Bruises di Lewis Capaldi, Come together dei The Beatles e per Industry baby di Lil Nas X & Jack Harlow.

DISCO D’ORO per le oltre 35.000 unità a Don’t go yet di Camila Cabello, Remember the name di Fort Minor feat. Styles of Beyond e Stuck with U di Ariana Grande & Justin Bieber.

ALBUM INTERNAZIONALI

Superate le 100.000 unità, e di conseguenza DOPPIO DISCO DI PLATINO, per Fine line di Harry Styles. DISCO D’ORO a Walls di Louis Tomlinson e Hot fuss dei The Killers.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Traguardo del QUINTO DISCO DI PLATINO per Mi fai impazzire di Blanco con Sfera Ebbasta che raggiunge e supera così quota 350.000 unità. QUATTRO DISCHI DI PLATINO invece per Chico di Guè Pequeno, Rose Villain & Luchè. Stesso traguardo anche per Nuovo range di Rkomi, Sfera Ebbasta e Junior K.

Due certificazioni TRIPLO DISCO DI PLATINO italiane questa settimana… vanno a Scrivile scemo dei Pinguini Tattici Nucleari e I wanna be your slave dei Måneskin.

Deddy raggiunge il DOPPIO DISCO DI PLATINO, andando così ad aumentare il bottino di Amici 20, con il singolo 0 Passi.

Veniamo alle certificazioni DISCO DI PLATINO per le oltre 70.000 unità.

La conquistano Tu mi hai capito di Madame & Sfera Ebbasta, Bongo Cha Cha Cha dei Goodboys, $€ Freestyle di Sfera Ebbasta, Calmo di Shiva & tha Supreme, Hai visto mai di Frah Quintale, Quando di Pino Daniele.

Nel 40esimo anniversario dell’uscita inoltre DISCO DI PLATINO anche per Maledetta primavera di Loretta Goggi.

DISCO D’ORO per Incubo degli PSICOLOGI, Coro azzurro degli Autogol & Dj Matrix feat. Arisa e Ludwig, La scelta di Caparezza, Intostreet di Liberato, Vivere di Mecna feat. IZI, Polka 2:-/ di Rosa Chemical, Guè Pequeno & Ernia, Come no di Shiva, È inutile di Gemitaiz, Il giro del mondo di Alfa & Yanomi, Gucci ski Mask di Lazza & Guè Pequeno.

Oro anche per l’ultimo singolo di Fedez, Meglio del cinema, e per un altro dei brani contenuto nel disco di debutto di Blanco. Questa settimana tocca a Figli di puttana.

ALBUM ITALIANI

DISCO DI PLATINO per un album storico nella musica italiana. Si tratta di Non al denaro, non all’amore, né al cielo di Fabrizio De Andrè. Arriva al medesimo traguardo, con oltre 50.000 copie, anche Il Cielo contromano di Deddy grazie alla spinta del repack appena uscito, Il cielo contromano su Giove.

Platino anche per Islands – The Essential Einaudi di Ludovico Einaudi.

Arriva finalmente al DISCO D’ORO Ghettolimpo, l’ultimo album di Mahmood.