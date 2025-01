Sanremo 2025: svelati gli artisti che animeranno il Suzuki Stage

Domenica 26 gennaio, durante la conferenza stampa riguardante le iniziative del progetto Tra palco e Città, l’Amministratore Delegato di Rai Pubblicità Luca Poggi ha svelato la lista dei cantanti che animeranno il Suzuki Stage di Sanremo 2025 per un evento nell’evento, con i consueti collegamenti dall’Ariston.

Con la conduzione di Mattia Stanga e Jody Cecchetto, che in anni diversi hanno già condotto il Primafestival, anche quest’anno il Suzuki Stage – situato in Piazza Colombo – vedrà alternarsi diversi protagonisti del panorama musicale italiano.

Nello specifico, Raf avrà il compito di rompere il ghiaccio martedì 11 febbraio, mentre il giorno seguente sarà BigMama ad intrattenere i presenti. Giovedì 13 febbraio sarà invece il turno di Ermal Meta, reduce dalla pubblicazione del nuovo singolo Il Campione. La serata del venerdì, infine, vedrà protagonisti Benji & Fede, mentre sabato 15 febbraio sarà Tedua a chiudere la settimana sanremese.

Ma non è tutto! Non può infatti mancare il classico appuntamento con il Primafestival e il Dopofestival, condotto da Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinionista, che andrà in onda dal glass di Piazza Borea D’Olmo, a due passi dall’Ariston.

Dal balconcino dell’agenzia Generali, che torna tra i partner del festival, si affaccerà invece Caterina Ferioli (nel cast della nuova fiction Belcanto, in arrivo su Rai1 dal 24 febbraio), che si collegherà durante il Primafestival.