Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 maggio

Radio date 29 maggio 2020.

Questa settimana il radio date lascia ampio spazio agli emergenti, anche se qualche big non rinuncia all’ultimo venerdì di maggio per lanciare il suo nuovo singolo.

E’ il caso di J-Ax che sceglie il radio date del 29 maggio per il suo inedito prodotto da Takagi & Ketra Una Voglia Assurda. Il brano è stato scritto in questi ultimi mesi e racconta di quella “voglia assurda” di ricominciare, di riabbracciarsi, di godersi il mare e la spiaggia, di fare festa fino all’alba, di baciarci tutti.

Better days – Giorni Migliori degli Onerepublic e Negramaro è nato per caso. Ryan Tedder, infatti, ha “scoperto” la voce di Giuliano Sangiorgi guardando un servizio sul lockdown in TV e ha invitato la band a collaborare al brano. Fuori negli store e in radio dal 29 maggio.

radio date 29 maggio 2020

Alessandro Bastoni, Barbara Bonansea, Federico Bonazzoli, Francesco Caputo, Gaetano Castrovilli, Alberto Cerri, Danilo D’ambrosio, Matteo Darmian, Stefano Eranio, Samuel Eto’o, Ciro Ferrara, Alessandro Florenzi, Maurizio Ganz, Simone Andrea Ganz, Elena Linari, Alessandro Matri, Leonardo Morosini, Andrea Pirlo, Andrea Ranocchia, Luca Toni, Nicola Ventola sono i campioni e le campionesse del calcio che cantano Lo Stadio in un Cassetto i cui introiti saranno devoluti al fondo “Sempre con voi” per il sostegno dei familiari dei medici e del personale sanitario che hanno perso la vita nella lotta al Covid-19.

La canzone è stata scritta da scritta da Giulia Anania, Marta Venturini e Diego Calvetti ed è stata lanciata sui social domenica 24 maggio con gli hashtag #weareoneteam, #lostadioinuncassetto, #campioniadistanza #sempreconvoi

Dalla Puglia alla Giamaica, arriva Story Of My Life, il nuovo brano di Sergio Sylvestre e Alboroise, che arriverà in radio e sulle piattaforme digitali il 29 maggio.

Dopo 30 anni di carriera coi Marlene Kuntz, Cristiano Godano propone il nuovo singolo Ti Voglio Dire, primo estratto dall’album di esordio solista Mi ero perso il cuore in uscita il 26 giugno.

Nella pagina successiva, come di consueto, troverete la lista completa dei singoli in uscita e i link ai nostri articoli di approfondimento.