Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 28 febbraio

Radio date del 28 febbraio 2020.

In una stranissima settimana, cerchiamo di farci un po’ compagnia scoprendo quale nuova musica arriverà nelle nostre cuffie.

Un altra settimana senza grandi novità, quando era atteso il nuovo singolo di Baby K Buenos Aires. La release del brano è stata posticipata a data da destinarsi ed il motivo ufficiale è l’emergenza sanitaria che sta vivendo l’Italia.

Il motivo, a nostro avviso, non è ben chiaro perché la pubblicazione di un singolo non prevede, di prassi, frequentazione di luoghi affollati ad alto rischio. Prendiamo atto di quanto deciso dall’artista e dal suo staff.

Passiamo alle notizie belle, quelle di chi il nuovo singolo ha deciso di pubblicarlo e farlo ascoltare a tutti. Noi non vediamo l’ora!

RADIO DATE 28 FEBBRAIO

Cesare Cremonini lancia nel radio date del 28 febbraio Giovane Stupida, nuovo estratto dalla raccolta Cremonini 2C2C The Best Of.

““Giovane Stupida” è una canzone scritta per una ragazza meravigliosa – spiega Cesare Cremonini – ma anche una piccola commedia sentimentale sull’amore: 23 anni lei, 39 io.

Il messaggio di questa canzone che potrebbe essere un film, capovolge gli stereotipi e spiega che come sempre l’amore è capace di rendere accettabile e positivo tutto ciò che al mondo può sembrare a prima vista sbagliato o criticabile. […] Oggi è una “Giovane Stupida” a insegnarci che con l’età si imparano molte cose, chi siano Mick Jagger ed Elton John ad esempio, ma a volte ci si dimentica semplicemente per strada la felicità, che è fatta anche di disordine, leggerezza e spontaneità.

In questi tempi in cui le parole delle canzoni tornano ad essere importanti, prima di dar loro un peso è bene ricordarne il senso: “stupido” nel mio vocabolario dell’amore assume quasi sempre il suo significato originario: stupere, stupìre”

Dopo 25 anni, torna in radio uno dei primi singoli dei Dirotta Su Cuba, Thinking oo You (Dove Sei) feat. Sonny King.

Nella versione per festeggiare i 25 anni, il brano viene arricchito di nuove contaminazioni e vede la collaborazione del rapper americano Sonny King.

Nel radio date del 28 febbraio arriva il nuovo singolo di Ghemon In un certo qual modo che anticipa il nuovo disco di inediti Scritto nelle Stelle (in uscita il 20 marzo per Carosello Records/Artist First).

“A volte ci si sente vicini al punto di rottura, ed è importante in certi momenti riconoscere una figura in grado di sostenerci. E a guidarci, a farci fare il primo passo verso di lei, spesso è l’istinto, sono i sensi. Altre volte è il fisico coi suoi suggerimenti a tirarci fuori dai guai”.

Nelle pagine successive trovate la lista completa dei nuovi singoli in uscita e i link ai nostri articoli di approfondimento.