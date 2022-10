Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 21 ottobre

Sanremo 2023: straordinari per Amadeus, tutti vogliono esserci. Nomi inaspettati, debutti, coppie inedite e ritorni importanti

Sanremo 2023 cantanti in gara... manca circa un mese e mezzo, due al massimo, all'annuncio annuale più atteso nel mondo della musica italiana, che sia tra addetti ai lavori, fan e pubblico in generale. Quello del cast del Festival di Sanremo che, per il quarto anno, vedrà alla guida nella doppia veste di conduttore e...