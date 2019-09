Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 13 settembre

Arriva il nuovo appuntamento con il radio date per scoprire i singoli usciti ed in uscita questa settimana. Siete pronti a leggerli tutti?

Elisa torna con il nuovo singolo Tua per sempre, estratto dall’album Diari Aperti già certificato Disco di Platino per le vendite. Un brano con un inciso potente, falsetti suggestivi e testo commovente, sarà in radio dal 13 settembre.

La produzione è di Elisa con Andrea Rigonat, Francesco “Katoo” Catitti e Taketo Gohara.

Venerdì uscirà Le parole lontane, nuovo singolo in italiano dei Måneskin (già certificato disco d’oro), estratto dall’album Il ballo della vita, uscito lo scorso 26 ottobre per Sony Music.

Il bano sarà accompagnato dal videoclip, ideato dagli stessi Måneskin, con la regia di Giacomo Triglia, che vede tornare protagonista Marlena, figura femminile filo conduttore di tutto il disco e rappresentazione della libertà di espressione e dell’ispirazione artistica.

Le parole lontane è una ballad con sonorità folk e sperimenta la separazione di Marlena. La distanza è raccontata attraverso una resa scenica che vede la musa ispiratrice avvicinarsi e unirsi a Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, per poi allontanarsi e svanire, lasciando soli i quattro componenti della band.

Aspettando il gran finale il 22 settembre all’Arena di Verona e il Tour Europeo, Nek lancia il nuovo singolo Cosa ci ha fatto l’amore, estratto dalla prima parte del lavoro discografico Il mio gioco preferito.

Intensa ed emozionante ballad dal sound incalzante, Cosa ci ha fatto l’amore ha come concetto base il fatto che, dopo anni di lontananza, l’amore può essere ritrovato. L’amore rimane l’unico caos che si è disposti a sopportare.

Il pezzo è stato scritto da Nek, Davide Simonetta e Alex Andrea “RAIGE” Vella.

Dall’11 settembre è già disponibile in streaming e digital download Io sono l’altro, il singolo (radio date 13 settembre) di Niccolò Fabi che anticipa l’album Tradizione e Tradimento.

«Esiste un’espressione “In Lak’ech” che nella cultura Maya non è solo un saluto ma una visione della vita. Può essere tradotta come “io sono un altro te” o “tu sei un altro me”. Che si parta dalla mistica o dalla fisica quantistica si arriva sempre alla conclusione che l’altro è imprescindibile nella nostra vita e che siamo solo particelle di un tutto insondabile. Allora l’empatia diventa non solo un dovere etico, ma l’unica modalità per sopravvivere, l’unica materia che non dovremmo mai dimenticarci di insegnare nelle scuole. Conoscere e praticare i punti di vista degli altri è una grammatica esistenziale, come riuscire ad indossare i loro vestiti, perché sono stati o saranno i nostri in un altro tempo della vita. “Io sono l’altro” è anche il titolo di una delle canzoni di questo disco nuovo. Da oggi la potete sentire».

Attesissimo il nuovo singolo di Renato Zero, La vetrina, in radio da venerdì 13 settembre che anticipa l’uscita dell’album di inediti Zero il Folle, fuori il 4 ottobre.

L’album è stato registrato a Londra con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie Williams).

Roberto Casalino presenta Sul ciglio senza far rumore feat. Alessandra Amoroso, nuovo singolo estratto da Il fabbricante di Ricordi, album in uscita anch’esso venerdì 13 settembre.

Il singolo, già pubblicato nel 2016 e certificato doppio disco di platino, viene pubblicato ora in questa nuova versione. Alessandra Amoroso, con cui Casalino ha collaborato per la sua realizzazione, dice:

“Mi fa molto piacere poter condividere con un grande amico-autore un passaggio di vita attraverso la musica. Lui ha fatto sì che potessi raccontare la mia vita attraverso parole e note ed è emozionante per me poter stare accanto a lui in questo suo progetto!

Gli auguro il meglio che la vita può dare…”

Nella seconda pagina trovate la lista completa e i link ai nostri articoli di approfondimento.