Zucchero chiude il suo World Wild Tour con un totale di un milione di spettatori in tre continenti

Si è chiuso nei giorni scorsi, portando a casa numeri da capogiro, il tour mondiale di Zucchero, il Zucchero World Wild Tour.

Il cantautore, tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, ha messo a segno nuovi importanti risultati in un carriera che lo ha già visto suonare in 5 continenti, in 69 stati e in oltre 650 città.

Tra i risultati unici di una carriera unica come quella di Adelmo Fornaciari, questo il vero nome di Zucchero, ci sono: 60 milioni di dischi venduti di cui 8 con l’album cult Oro, incenso & birra. Zucchero è stato il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994, nonché a tutti gli eventi del 46664 per Nelson Mandela (di cui è Ambasciatore) e al Freddie Mercury Tribute nel 1992.

Nel 1992, con Luciano Pavarotti, ha ideato il gala di beneficenza Pavarotti & Friends. Nel 2007 è stato nominato ai Grammy Awards, con Billy Preston ed Eric Clapton come Best R&B Traditional Vocal Collaboration.

Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati portati a casa dal World Wild Tour di Zucchero conclusosi il 7 agosto al Jardin Terramas di Sitges in Spagna.

Zucchero World Wild Tour – i numeri

Ad accompagnare Zucchero in tour la sua band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Per i concerti alle Terme di Caracalla di Roma e alla RCF Arena di Reggio Emilia, sul palco era presente anche il coro gospel Sherrita Duran Gospel Choir.

Sono stati 114 i concerti che si sono svolti in 3 continenti (36 nazioni e 90 città diverse) in 17 mesi. Ad assistere a questi show, tra il 2022 e il 2023, oltre un milione di spettatori.

I sold out in Italia sono stati 18 mentre nel mondo Zucchero ha preso parte anche al concerto evento con Eric Clapton a Berlino, aperto per la seconda volta il concerto dei Rolling Stones (in Germania) e ha cantato in Nord Europa e America con Andrea Bocelli oltre ad essere stato ospite dei Coldplay nel concerto allo Stadio San Siro di Milano.

Queste le dichiarazioni di Zucchero su questa grande avventura live: