Dalla Patagonia a Milano: il duo Zara Colombo debutta con “Tango”

Il brano esplora un vissuto emotivo complesso, raccontando la storia di una famiglia argentina disfunzionale

Zara Colombo nuovo singolo Tango
Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 9 gennaio per Sugar Music, Tango è il nuovo singolo del duo Zara Colombo, nato in Patagonia sulle note di un antico pianoforte della famiglia di Zara C. Massaro.

“Siamo emozionati di presentare il nostro esordio musicale con Tango, una canzone che racconta da dove veniamo e ciò che speriamo di condividere: un’idea di musica e di voce antica e personale, nata lavorando insieme alla nostra famiglia e ai nostri amici tra la Patagonia, Buenos Aires e Milano”.

Scritto e composto da Luca Massaro e prodotto da Dumbo Gets Mad, il brano esplora un vissuto emotivo complesso, raccontando la storia di una famiglia argentina disfunzionale, in cui qualcuno potrebbe anche identificarsi.

Ed ecco che ogni verso di Tango si apre rivolgendosi a un membro della famiglia, secondo la più antica tradizione blues, per poi chiudersi in un ritornello capace di “far piangere di felicità“, che il prossimo 17 gennaio potremo cantare tutti insieme al Circolo Magnolia di Milano in occasione di uno speciale showcase del duo, che si terrà nell’ambito de La Notte dei CBCR.

