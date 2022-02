Zame dedica il nuovo singolo “San Valentino” ai cuori solitari

Dall’11 febbraio 2022 è negli store digitali il nuovo singolo di Zame, San Valentino. Zame è il nome d’arte di Marzio Fornieri, cantante romano dall’identità misteriosa. Nessuno infatti lo ha mai visto in volto senza mascherina.

Zame inizia a farsi conoscere nel 2019 con alcuni brani quali Moda, Stile, e Dissing. Si fa notare nel panorama degli artisti emergenti grazie alle sue sonorità, ai suoi outfit appariscenti e alla sua estetica minimale ispirata al noto brand Off-White.

Nel 2020, Zame ha pubblicato i brani Tokyo ed Anime. L’artista ottiene grande riscontro su Tik Tok: la piattaforma impazzisce letteralmente per tentare di scoprire quale sia il suo vero volto. Ad oggi, l’hashtag #zameninja su Tik Tok ha generato oltre 20 milioni di click.

Adesso, Zame torna con il brano San Valentino, che racconta la fine di un amore durato quasi metà della vita dell’artista stesso. La canzone è una dedica alla sua ex ragazza: dalle parole del testo (che potete leggere alla fine dell’articolo) si percepisce come i sentimenti siano ancora freschi. San Valentino non è però solo un brano autobiografico. Il pezzo è anche una dedica a tutte le persone che passeranno la ricorrenza del 14 febbraio da sole, con il cuore spezzato.

Zame, il testo di San valentino

Eravamo un’esplosione pirotecnica

Ora invece non sopporto più una lettera del tuo nome

Non lo voglio sentire

E se parlano di te mi viene il vomito

Sento coltelli a farfalle nello stomaco

Metti sale sopra le mie ferite

Dove vai senza di me?

Sai che sono qui per te anche se è una giornataccia

Dove vai senza di me?

Ma ogni scusa è buona per

sbattermi la porta in faccia

Va bene vai via

Ti scriverò insulti fino a scaricare la batteria

Tu eri il mio mondo e ho studiato tutta la tua geografia

E con quelle mani trasformi i miei mali in malinconia

E dopo te ne vai via

Tanto che vuoi che sia

Sai che non festeggerò mai più con nessun altra, no

Perché ogni San Valentino è il tuo onomastico

Non è giusto

Tu me l’hai rovinato

Non siamo più spettatori l’una dell’altro

Facciamo i protagonisti ognuno della propria storia

E ora scrivitela da sola

Dimmi, dove vai senza di me?

sai che sono qui per te

anche se è una giornataccia

Dove vai senza di me?

Ma ogni scusa è buona per

sbattermi la porta in faccia

Va bene vai via..

(Però dove vai?)

Ti scriverò insulti fino a scaricare la batteria

(Non mi ascolti mai)

Tu eri il mio mondo e ho studiato tutta la tua geografia

E con quelle mani trasformi i miei mali in malinconia

E dopo te ne vai via

Tanto che vuoi che sia