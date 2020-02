Young Signorino Rockstar mai. Fuori dal 21 febbraio il nuovo singolo del controverso e discusso artista.

Nel comunicato stampa il singolo viene descritto come un pezzo toccante, introspettivo e intimista.

In Rockstar mai Signorino mette in mostra il lato oscuro, il rovescio della medaglia di colui che, molto spesso, viene giudicato semplicemente dalla prima impressione.

In questo caso specifico quello di un personaggio pubblico, un giovane artista che si trova catapultato in un mondo fatto di persone e parole pronte a divorarlo e a farlo soffrire, ma che riesce a trovare pace negli affetti cari, nel suo caso “lei”, la persona che ha accanto.

YOUNG SIgnORINO Rockstar mai

Il nuovo singolo è fuori su etichetta Goodfellas ed è stato scritto per il testo dallo stesso Young Signorino mentre il beat è curato da Samura Guitar, Giorgio Pontecorvi.

Questa nuova canzone anticipa l’uscita del primo album di inediti, atteso per il mese di aprile. Progetto che segue la pubblicazione di due EP.

In questo ultimo anno Young Signorino ha ottenuto consensi da illustri personalità musicali come Manuel Agnelli, Vinicio Capossela, Alex Britti, Max Collini e molti altri.

Il 25 ottobre 2019 è uscito il suo secondo EP, dal titolo L’EP D’AMORE, anticipato dal brano Burrocacao Rosa.

YOUNG SIGNORINO Rockstar mai testo

Quale rockstar non voglio mai esserlo

fare questo che vita di merda

quale rockstar non voglio mai esserlo

voglio lei e non voglio mai perderla

quale rockstar non voglio mai esserlo

fare questo che vita di merda

quale rockstar non voglio mai esserlo

voglio lei e non voglio mai perderla

Questa fama ammazza me

questa gente ammazza me

odio tutti questi figli di tro*a

che si mettono in bocca il mio nome

e non sanno la storia

ho perso più di un amico per lo schifo di droga

che la usava per la sofferenza non per la moda

se diventi famoso e diventi pericoloso

e sto nervoso tutto il giorno

lo stomaco che va a fuoco

E il cielo fuori è come me dentro

è tutto nero

il cielo fuori è come me dentro

è tutto nero

Quanto odio quando dicono che non ho fatto niente per diventar famoso

è come se il problema fosse fare qualcosa di meglio per diventare famoso

invece il mio problema è fare qualcosa di meglio per fare pace con me

poi a una certa crolli

finti sorrisi finti amici

fingi siano amici

pensi che ascoltino i tuoi problemi

ma che dici?

Quale rockstar non voglio mai esserlo

fare questo che vita di merda

quale rockstar non voglio mai esserlo

voglio lei e non voglio mai perderla

quale rockstar non voglio mai esserlo

fare questo che vita di merda

quale rockstar non voglio mai esserlo

voglio lei e non voglio mai perderla

Non dormo guardo il soffitto

poi guardo lei e sorrido

non dormo guardo il soffitto

poi guardo lei e sorrido

non dormo guardo il soffitto

poi guardo lei e sorrido

non dormo guardo il soffitto

poi guardo lei e sorrido