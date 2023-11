X Factor pagelle quinto live Dargen in trionfo (9) gli Astromare (3) perchè?

X Factor quinto live Una settimana intensa, piena di parole, editti, accuse e difese ma ho deciso che in queste pagelle saranno dedicate esclusivamente alla musica. Se volete approfondire il caso Morgan ne abbiamo parlato qui, qui e qui.

Stasera si parla di musica. (Lo dice anche la Michielin ad inizio puntata per rompere il ghiaccio)

Apertura in grande stile della Michielin che canta un medley con Il paradiso di Patty Pravo, Amore Disperato di Nada, Il cobra di Donatella Rettore.

Regole del gioco: due manches, una di cover scelte dai giudici e una cover delle canzoni di Max Pezzali

Fra una maches e l’altra si esibisce Max Pezzali che canta Nord Sud Ovest Est, Bella vera, Tieni il tempo. Poi si siede al tavolo dei giudici, forse è un provino per il prossimo X Factor (se mai ci sarà una nuova edizione)?

Alla fine delle due manches i meno votati sono Matteo Alieno e Angelica Bove

Esce Matteo Alieno dopo che Ambra si rifiuta di votare. Dargen e Fedez eliminano Matteo Alieno. Io mi chiedo che fine ha fatto il Tilt. Comunque in questi casi era utile avere il giudizio del pubblico. Un po’ la gara può risultare compromessa…non capisco neanche il meccanismo per cui Ambra ha gli Astromare. Insomma un po’ di chiarezza non guasterebbe.

Dargen si porta in semifinale la squadra al completo Il solito Dandy, Stunt Pilots e Settembre; nella storia dello show solo Fedez nell’ottava porta tre concorrenti (Fragola, Leiner, Madh) prima di lui Simona Ventura nella quinta edizione Francesca Michielin che vince, Nicole Tuzii si classifica quarta e Jessica Mazzoli finalista.

Ambra rimane con Angelica e gli Astromare

Fedez rimane con Maria Tomba e Sarafine

Vi attendiamo alla semifinale… con superospite Emma.

Veniamo alle pagelle, ho fatto la media delle due esibizioni. Ricordo ai nostri lettori che le pagelle sono frutto del mio personale gusto tenendo in conto vari fattori: cover, esibizione, produzione e anche percorso fatto fino ad ora. Clicca su continua.