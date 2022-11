X factor Live 4a puntata, le nostre pagelle. Ambra perde un altro concorrente, per il pubblico I Santi Francesi in prima posizione

X Factor Live quarta puntata. Questa puntata è un punto di svolta del programma, i concorrenti rimasti hanno presentato i loro inediti e tutto può cambiare al Teatro Repower di Milano.

Dopo tre puntate e quattro eliminazioni tutti i team in gara hanno perso un artista del loro Roster. Matteo Orsi per il team di Dargen D’Amico, Dadà per Fedez, Iako per Rkomi e Matteo Siffredi per Ambra.

Ecco in breve ciò che è successo:

A sorpresa il ritorno di Alessandro Cattelan in apertura e poi successivamente fa capolino tra gli spettatori e come gobbo della Cattelan. Dopo il videoriassunto torna Francesca Michielin che spiega il meccanismo di gara:

I concorrenti si sfideranno in una manche unica con un primo televoto. Al termine si aprirà un secondo televoto flash e dalla somma delle due votazioni scopriremo i due concorrenti destinati al ballottaggio.

Ecco l’ordine di esibizione della manches:

Beatrice Quinta – “Se$$o” Tropea – “Cringe Inferno” LINDA – “Fiori Sui Balconi” SANTI FRANCESI – “Non è così male” Lucrezia – “MOLECOLE” OMINI – “MATTO” Joėlle – “Sopravvissuti” Disco Club Paradiso – “DCP”

Per la valutazione sugli inediti lasciamo la parola al nostro Fabio Fiume che darà le sue pagelle, noi invece, come sempre valutiamo la performance e chi ha dimostrato più carattere nella puntata. Qui tutti i testi.

Questa la classifica dei voti su quattro canzoni:

I Santi Francesi – Non è così male Beatrice Quinta – Se$$o Linda – Fiori Sui Balconi Tropea – Cringe Inferno

Dopo la gara si esibisce Giorgia che porta il suo ultimo singolo Normale.

Si riapre il televoto e allo scontro finale vanno Lucrezia e i Tropea.

Esce Lucrezia dopo che Dargen, Rkomi votano per lei, Fedez elimina i Tropea ma il pubblico la mette all’ultimo posto quindi il verdetto è compiuto.

