X Factor 2021: con l’inedito “Babylooneytoones” debutta Jathson, il primo concorrente non binario della storia di X Factor

Tra i concorrenti che hanno colpito di più nella prima puntata di audizioni del talent show di Sky, per la propria musica ma anche per la propria storia, c’è Jathson, ufficialmente il primo artista non binario nella storia dei talent show italiani.

L’artista, in qualche modo simbolo dell’abolizione delle categorie di questa edizione del programma, si è presentato con queste parole:

Sono un artista non binario, il mio pronome è lui non lei.

Sto cercando attraverso la musica di essere il me più autentico anche se non sempre è così facile.

Essere binario per me vuol dire essere umano senza alcun limite… siamo acqua siamo fiumi Sono contento di essere nato in quest’epoca e non 30 anni fa.

X Factor 2021 Jathson storia

Jathson ha 20 anni ed è per metà kenian* e per metà italian*. Ha scelto di adottare, come scritto nel suo profilo Instagram, per se stess* i pronomi they/he, ovvero quello neutro e/o quello declinato al maschile. Una cosa che non stupisce chiunque sia stato a Londra, tanto per citare una città a caso molto avanti sull’argomento.

Nella vita oltre che musicist* è anche modell* ma ama tutte le forme di arte, tra cui il ballo e la recitazione. Tra l’altro ha partecipato al videoclip del singolo Boca di Gaia feat. Sean Paul e recitato nella miniserie Sky di Luca Guadagnino, We are who we are.

Il brano presentato alla audizioni di X Factor con cui ha ottenuto quattro sì, è l’inedito Babylooneytoones.

