X Factor 2021: Storia di Garbino, il duo che distrugge e ricompone la musica italiana

X Factor 2021 Garbino storia del duo che ha stravolto T’appartengo di Ambra.

I Garbino sono Iavo e Elisabetta e definiscono il proprio genere musicale come Barocco Indie pop.

X Factor 2021 Garbino storia

Elisabetta nella vita costruisce strumenti musicali, è una liutaia, Iavo fa l’auto demolitore. “Una costruisce, l’altra distrugge” aggiunge Emma.

Parlando di sé stessi dicono che artisticamente e nella vita si sono trovati a completarsi. Lei è più precisa, lui è un po’ un macello però in realtà hanno molto in comune. Si ritrovano a fare gli stessi pensieri e a dire le medesime cose nello stesso momento.

Nel 2021 hanno pubblicato ben 5 singoli: Birra e Netflix, Mondezza (dimensione quantistica), Adriatico, Pandammetano e Nel limbo con la cumpa.

Hanno di recente partecipato a diversi Contest con un nuovo brano, Rottami, e vinto come Best Original Band il Vibra Song Contest dando via ad una collaborazione con la T-Recs Music.

Si presentano con una scelta azzardata, una canzone simbolo degli anni ’90, T’appartengo di Ambra. Vogliono così portare in musica la demolizione e la ricostruzione.

A Mika, che non conosceva la canzone, la rivisitazione è piaciuta. Hell Raton non ha mai compreso perché questo pezzo di Ambra sia stato uno status per una generazione, forse perché in quel periodo viveva in Sudamerica e per questo non l’ha compresa appieno. Ma riconosce il fatto che sono nate tante versioni, anche molto belle, e riconosce che il pezzo di Ambra qualcosa lo deve aver smosso.

Manuel Agnelli non era in Sudamerica, ma nemmeno lui ha capito il successo del pezzo. Gli sono piaciuti più i Garbino che la loro musica. Emma non è d’accordo, è convinta che hanno in serbo cose delle chicche.

Ricevono tre sì e il solo no di Manuel Agnelli.