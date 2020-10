X Factor 2020: ecco chi aiuterà i giudici nella scelta del cast

X Factor 2020 Le scelte. Ormai ci siamo quasi, settimana prossima partiranno i live della nuova edizione di X Factor ma prima c’è un ultimo step da superare, quello della scelta dei giudici che dovranno portare da tre a cinque per squadra i concorrenti.

La Last call, questo il sottotitolo della puntata in onda stasera, 22 ottobre, su Sky in prima serata.

Sarà l’ultima occasione, per i quattro giudici di riascoltare i talenti selezionati dai Bootcamp e individuare la squadra migliore.

Un ultimo ascolto in cui i giudici non saranno da soli: HELL RATON potrà contare sull’aiuto dei suoi colleghi e compagni di lavoro MARA SATTEI, sorella di tha Supreme, e del rapper LAZZA.

La sua scelta sarà tra la partenopea Ale, la giovane abruzzese Casadilego, la monzese Cmqmartina, Daria Huber – anche lei napoletana – e la cremonese Mydrama. Tra loro le tre artiste delle Under Donne.

MANUEL AGNELLI avrà invece al suo fianco il fumettista, illustratore e regista italiano GIPI: insieme, dovranno formare la squadra dei Gruppi.

La scelta è tra il quartetto parmense degli Yellow Monday, il duo power rock dei Little Pieces of Marmelade, il gruppo di Verbania dei WIME, la band toscana dei Manitoba e il trio umbro dei Melancholia.

MIKA, per sciogliere la matassa degli Over, avrà al suo fianco l’artista FRANCESCO VEZZOLI. Sul palco per l’esibizione che decreterà l’accesso ai Live ci saranno: l’astigiano Disarmo, la calabrese Eda Marì, il milanese Kaima, il calabrese ma bolognese d’adozione N.A.I.P. e il siciliano Vergo.

Infine sarà il turno di EMMA: con lei ci sarà l’artista e produttore discografico DARDUST, per riascoltare e scegliere tra il perugino Blind, il livornese Blue Phelix, i bolognesi Santi e Leo Meconi e il siciliano Roccuzzo.

I live di X Factor 2020 prenderanno il via giovedì 29 ottobre.

Inoltre, dal 23 ottobre prende il via anche l’appuntamento con X FACTOR DAILY. Il racconto quotidiano della preparazione dei concorrenti ai Live sarà in onda dal lunedì al venerdì alle 19.35, sempre su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand.