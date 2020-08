Wallace: è uscito Odio l’estate, il nuovo singolo feat. Verdiana

E’ uscito nelle principali piattaforme digitali il nuovo singolo dei Wallace, Odio l’estate. La canzone anticipa la costruzione di un progetto più ampio, ovvero quello di un album che sta prendendo forma brano dopo brano.

Il primo singolo Danyla ha fatto da apripista, e questo secondo singolo lo conferma, anche grazie alla collaborazione con Verdiana, concorrente di Amici di Maria De Filippi nel 2013.

Odio l’estate è un brano scritto a 4 mani da Ernesto De Luca, leader dei Wallace e cantautore di esperienze nazionali importanti e da Verdiana.

Racconta la dicotomia tra i fans delle alte temperature, il caos della stagione balneare e gli amanti dei pomeriggi estivi con aria condizionata, Netflix e divano.

La canzone nasce da una chiacchierata tra amici-colleghi che si conoscono da anni ma che non avevano mai condiviso fino ad oggi un’esperienza musicale comune.

“Mi piacciono le collaborazioni tra artisti che hanno mondi musicali distanti, un modo per testare la propria creatività in cose diverse e scrivere un pezzo ironico, lontano da ciò che mi rappresenta musicalmente. Si è poi creata una sinergia veloce con Ernesto e le idee sono venute fuori velocemente e in modo naturale – dice Verdiana

“Con Verdiana ci conosciamo da tempo, scorre una profonda stima, e questo non poteva portare che a collaborare prima o poi. Quindi eccoci qui, in un pomeriggio afoso, a raccontarci di questo brutto periodo che ha colpito tutti e soprattutto noi, gente di spettacolo. Tra una coca cola sfiatata e una birra calda abbiamo pensato di scrivere un brano estivo, gioioso, colorato: “odio l’estate”, appunto. Ci siamo divertiti e molto, a parte i sudori. E di sudori ne ha bevuti tanti anche Emanuel Reda – racconta Ernesto De Luca