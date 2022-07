WAKEUPCALL: in “Verso casa” la consapevolezza che, a volta, la felicità si ritrova nei luoghi da cui fuggiamo

È uscito nelle scorse settimane, in radio e su tutte le piattaforme digitali, Verso casa, nuovo singolo della band indie rock romana WAKEUPCALL.

La band ha all’attivo diverse collaborazioni internazionali tra le quali quella con il produttore americano Beau Hill (più di 50 milioni di dischi venduti nel mondo con Alice Cooper, Eric Clapton e tanti altri) e più di 400 concerti in Europa e Asia.

Il loro album If Beethoven Was a Punk è stato definito come una vera e propria opera rock che mischia la musica classica dei grandi compositori come Beethoven, Wagner e Mozart alla musica rock.

Dall’album è anche nato un fumetto e dal fumetto a sua volta un’app digitale e, infine, uno spettacolo teatrale (con vari sold out in cartellone).

Nel 2019 con il loro primo brano in italiano, Tu Non Ascolti Mai, viene scelti tra i primi 60 artisti (unica band Rock) sugli 840 che si sono presentati a Sanremo giovani.

Nel 2020 pubblicano una versione moderna del famosissimo brano di Modugno Nel Blu Dipinto di Blu che diventa la colonna sonora dell’iniziativa del MEI per intitolare il teatro Ariston di Sanremo a Modugno per il 70esimo anniversario del festival.

Il brano presentato l’anno precedente a Sanremo giovani, Tu Non Ascolti Mai, viene pubblicato il 15 Aprile 2020. Visto il buon riscontro la band inizia a scrivere i nuovi brani direttamente in italiano e, nel

2021, iniziano le registrazioni di undici nuove canzone, che vanno a comporre il loro primo album in italiano la cui data di uscita non è ancora stata fissata. Nel frattempo il 2022 inizia con due singoli, E allora balla, e ora Verso casa.

Ecco come racconta la band questo nuovo tassello musicale…

“Verso casa” parla di quel momento della tua vita in cui ti rendi conto quanto sei andato lontano rispetto a dove sei partito. Sei lontano da casa, da dove pensavi di arrivare e da tutte le cose che conosci e ti erano familiari. Nonostante ti sia riempito gli occhi di vita, non ricordi più perché sei andato via, perché e da cosa volevi scappare alla ricerca di risposte e di quella che chiamiamo felicità. A volte crediamo che per trovare le risposte che cerchiamo dobbiamo andare via, lontano. Le cerchiamo in capo al mondo, per una vita. E finiamo per trovare quelle risposte, quella speranza, o felicità, nello stesso luogo dal quale eravamo fuggiti, l’unico posto in cui abbiamo dato per scontato non avessimo potuto trovare queste cose: casa. E allora è arrivato il momento di tornare verso casa.”

Il brano dei Wakeupcall è accompagnato da un video girato alla Cava Volpari.

WAKEUPCALL VERSO CASA TESTO E AUDIO

Ho viaggiato così tanto che non ricordo perchè sono partito

ho viaggiato credendo di sapere cosa stessi cercando

fuggivo, scappavo forse solo da me

Ho visto nani diventare giganti

Ladri salvare il mondo

Ho incontrato bugiardi sinceri

cuori a pezzi ma pieni d’amore

Ho visto padri diventare adulti e figli scappare via

Ho trovato speranza dove non avevo cercato

Ho viaggiato così a lungo che non ricordo più la strada di casa

ho girato per il mondo ma non ho trovato alcuna risposta

fuggivo, scappavo forse solo da me

Ho visto nani diventare giganti

Ladri salvare il mondo

Ho incontrato bugiardi sinceri

cuori a pezzi ma pieni d’amore

Ho visto padri diventare adulti e figli scappare via

Ho trovato speranza dove non avevo cercato

Cercavo me, ho perso te

Cercavo me, ho perso te

Cercavo me, ho perso te, ho perso noi

Ho visto nani diventare giganti

Ladri salvare il mondo

Ho incontrato bugiardi sinceri

cuori a pezzi ma pieni d’amore

Ho visto padri diventare adulti e figli scappare via

Ho trovato speranza dove non avevo cercato