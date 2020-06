Durante una cerimonia che si è svolta a Genova presso il Palazzo Doria-Spinola, il Prefetto Carmen Perrotta ha consegnato a Vincenzo Spera l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Vincenzo Spera, recentemente rieletto Presidente di Assomusica (ne abbiamo parlato Qui), ha ricevuto l’ambito riconoscimento che ogni anno è concesso dal Presidente della Repubblica. L’onorificenza è destinata a ricompensare benemerenze acquisite da concittadini che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia, nelle pubbliche cariche e in attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari o per segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Vincenzo Spera, originario di Salerno, ma genovese di adozione è dal 2012 il quinto presidente della prestigiosa Assomusica, Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di musica dal vivo, fondata nel 1996 a Firenze.

La tradizionale consegna dei Diplomi onorifici, che si sarebbe dovuta svolgere il 2 giugno, è stata posticipata a causa dell’emergenza in corso e delle misure vigenti in tema di divieto di assembramenti e rispetto della distanza interpersonale.

“Per me è un grande motivo di orgoglio e felicità. Credo che sia anche significativo, perché il nostro lavoro è spesso tenuto in scarsa considerazione. Un riconoscimento ad una professione che è di grande importanza socio-culturale e di aggregazione emozionale. In tutti questi anni, attraverso la musica, ho avuto modo di creare relazioni internazionali e di sostenere, grazie soprattutto alla disponibilità degli artisti, iniziative sociali legate alla ricerca e alla medicina, insieme a progetti in occasione di calamità naturali, in Italia e non solo.”