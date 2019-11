Vasco Rossi Non stop Live. Dopo l’annuncio della tracklist del nuovo album live del Blasco (la trovate qui) è arrivato il momento di svelarvi la copertina del disco e le versioni in uscita, ma non solo…

Vasco Rossi è riuscito nell’impresa che nessuno al mondo ha mai compiuto: riempire lo stadio di San Siro per 6 concerti tutti e 6 sold out con 350.000 persone.

Un live che ora viene racchiuso in questo Vasco Non Stop Live assieme all’inedito Se ti potessi dire.

VASCO ROSSI NON STOP LIVE

Per questo nuovo progetto discografico in uscita il 6 dicembre il rocker ha realizzato insieme alla Universal Music Italia diverse edizioni, una più bella dell’altra. Andiamo a scoprirle…

Attenzione, le versioni con copertina luminosa saranno disponibili solo per il periodo natalizio, non fatevele scappare!

Vasco Non Stop Live

Edizione con i due cd live del concerto, i due dvd e il blu ray del concerto più booklet fotografico.

Box 4 Lp + 45 giri

Contiene 4 LP stampati su vinile nero da 180 gr. e il 45 giri Se ti potessi dire / La Verità.

Confezione lighting: per la prima volta al mondo la copertina di un prodotto discografico si illumina premendola. Tiratura limitata a 3.000 copie, non ci saranno ristampe.

Box Super Deluxe

Edizione due CD del concerto di San Siro e relativi 2 DVD a cui si aggiunge il blu Ray del live, oltre che DVD e blu Ray del film Vasco Nonstop live 018+019, il 45 giri con Se ti potessi dire e La verità, il foto book di 200 pagine con le più belle immagini scattate durante i concerti del 2018 e 2019.

Confezione lighting: per la prima volta al mondo la copertina di un prodotto discografico si illumina premendola. Tiratura limitata e Numerata di 5000 copie. Disponibile solo per il periodo di Natale – non ci saranno ristampe.

Vasco Non Stop Festival

Dopo aver rivelato che nel 2020 tornerà live, questa volta nei festival, Vasco Rossi ha rivelato le date di questa serie di live.

Ecco gli appuntamenti:

10 giugno 2020 Firenze Rocks Visarno Arena

15 giugno iDays Milano Area Expo

19 giugno Rock in Roma Circo Massimo

26 giugno Imola Festival Autodromo

I biglietti saranno disponibili come segue:

per gli iscritti al Fanclub “ Il BLASCO ” dalle ore 12.00 di lunedì 18 novembre solo su Vivaticket.it – per titolari di carte Intesa Sanpaolo, solo per le date di Firenze Rocks e i-Days, dalle ore 10.00 di martedì 19 novembre sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo

per tutti a partire dalle ore 11.00 di giovedì 21 novembre sulle piattaforme Vivaticket.it Ticketmaster.it Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati e dal link qui sotto.

