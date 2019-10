Vasco Non Stop Festival 2020: il prossimo anno a Imola la festa del rock

Vasco Non Stop Festival. Inizia a prendere forma un progetto del quale si vociferava da diversi mesi, ma sul quale al momento vige ancora un alone di mistero.

Vasco Rossi, con una storia su Instagram, ha annunciato che nel 2020 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si svolgerà Vasco Non Stop Festival, una kermesse in cui il Blasco celebrerà sé stesso e la sua musica.

Queste le parole di Vasco per spiegare il nuovo progetto live che ha subito creato fibrillazione nei tanti fans ansiosi di rivedere il rocker di Zocca sul palco. Tra l’altro sui social il Blasco ha annunciato di essere al lavoro sulla scaletta, sulla quale si sprecano ogni volta le scommesse, anche perché non è semplice ripercorrere oltre 40 anni di grandi successi in sole 3 ore.

“Il bello delle canzoni è che raccontano sempre la realtà, ma a volte, per raccontarla meglio, è opportuno cambiare qualcosa. Non è necessario che tutto sia esattamente come dev’essere o com’è stato nella vita reale.

Prendi ‘Colpa d’Alfredo’, dove racconto una storia vera che è capitata a me: solo che lui non si chiamava Alfredo, lei non è andata via con un negro ma con Santino il ballerino.”