Vasco Brondi torna con “Un Segno di Vita”: una preghiera rumorosa per un presente complesso

Vasco Brondi, “Un Segno di Vita“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da mercoledì 10 gennaio, “Un Segno di Vita” (Carosello Records) è il nuovo singolo di Vasco Brondi.

Il brano – che arriva a tre anni di distanza dall’album “Paesaggio dopo la battaglia“, il primo dopo la conclusione del progetto Le Luci Della Centrale Elettrica – anticipa e dà il titolo a un tour, in partenza il 5 aprile, e al nuovo progetto discografico del cantautore, la cui pubblicazione è prevista a marzo.

Vasco Brondi, “Un Segno di Vita”: significato del brano

“Un Segno di Vita è una preghiera rumorosa dedicata a questo presente complesso, ambientata in un paesaggio di bombardamenti e città disastrate per il cambiamento climatico.

Scoprire i primi germogli che crescono a Hiroshima dopo la bomba atomica, i fiori che crescono anche nel deserto. Provare a intravedere il futuro, come nelle profezie. La pioggia che fa sparire le strade, la pianura che tornerà un bosco. La cantilena degli esseri umani. Costruire e distruggere. E poi ricostruire.

Come scriveva Calvino: ‘Adesso più che mai è importante cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio'”.

“Un Segno di Vita”: testo del brano

Questa è una strada

Che non conosco

La costruisco

Farà freddo

Forse farà freddo non hai visto

Solo per sentire un corpo

Contro il nostro corpo

Per cambiare tutto

Cosa abbiamo fatto

Bombardano, bombardano

E tutti guardano

Non arrivano le provviste

Non arrivano le voci e le promesse

Solo luci di stelle fisse

Che parlano di pace

E di apocalisse

E dammi un segno di vita

Un altro segno di vita

I germogli di Hiroshima

E una pioggia infinita

Le schegge di una cometa

Questo è un posto

Che non riconosco

Non l’ho mai visto

Qualche giorno di pioggia qui

Fa sparire le strade

E anche questa pianura

Tornerà a essere un bosco

Un posto sperduto

Dell’universo

Puoi intravedere il futuro

Guardarti attraverso

Meno case e più templi

Più dei che abitanti

Torneranno i canti e i venti forti

Torneranno i fuochi e le stelle accecanti

E dammi un segno di vita

Un altro segno di vita

I fiori del deserto

La città disastrata

Le schegge di una cometa

Ho ancora tanti errori da commettere

Ti prego lasciameli fare

Adesso lasciati guardare

Nella luce artificiale

O nella luce naturale

Che bel rumore fanno le cose

Quando stanno per finire

Resta con noi, che si fa sera

Resta con noi, è quasi primavera

Distruggevano e ricostruivano

E ancora distruggevano e ricostruivano

E ancora distruggevano

E ricostruivano

E ricostruivano

E ricostruivano

E dammi un segno di vita

Un altro segno di vita

I germogli di Hiroshima

E una pioggia infinita

Dammi un segno di vita

Un altro segno di vita

I fiori del deserto

La città disastrata

Le schegge di una cometa

Distruggevano e ricostruivano

E ancora distruggevano e ricostruivano

E ancora distruggevano

E ricostruivano

E ricostruivano

E ricostruivano

VASCO BRONDI: LE DATE DEL TOUR

5 aprile – LIVORNO, The Cage

11 aprile – RONCADE, New Age

12 aprile – BOLOGNA, Estragon

14 aprile – MILANO, Magazzini Generali – SOLD OUT

16 aprile – ROMA, Largo Venue – SOLD OUT

17 aprile – ROMA, Largo Venue – NUOVA DATA

18 aprile – NAPOLI, Duel

19 aprile – COSENZA, Unical

24 aprile – SENIGALLIA, Mamamia

26 aprile – PERUGIA, Urban

7 maggio – TORINO, Hiroshima

8 maggio – MILANO, Magazzini Generali – NUOVA DATA

Informazioni e prevendite già disponibili su www.vascobrondi.it

Il tour è organizzato e prodotto da IMARTS – International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management.

Foto di copertina di Valentina Sommariva