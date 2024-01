Universal Music e TikTok non trovano un accordo. Tutte le canzoni della major saranno rimosse dalla piattaforma

Il 31 gennaio 2024 è scaduto l’accordo di licenza tra la Universal Music e TikTok ma le due società non hanno trovato un accordo e per questo la major discografica ha annunciato che tutte le canzone degli artisti in Roster, da Taylor Swift a Justin Bieber giusto per darvi un’idea, saranno rimosse nella notte.

Un evento importante che per certi versi ricorda la rottura degli scorsi mesi tra Meta e Siae (vedi qui) e che coinvolgerà più di 4 milioni di brani attualmente in licenza sulla piattaforma cinese.

I motivi che hanno impedito a Universal e TikTok di raggiungere un accordo, almeno secondo quanto dichiarato dalla prima sarebbero i seguenti:

Mancato accordo su un adeguato compenso per artisti e autori;

Mancate garanzie sulla protezione della musica dai pericoli dell’IA

La sicurezza online per gli utenti di TikTok

Tra l’altro allo stesso bivio si potrebbe trovare tra poco Sony Music Italia che ancora non ha trovato un accordo con TikTok a differenza di Warner Music che invece negli scorsi mesi ha rinnovato l’accordo per diversi anni.

Ora non resta che aspettare per capire se le parti, Universal e TikTok, torneranno ad incontrarsi (probabile) e riusciranno a trovare un accordo che metta d’accordo entrambe le parti rispetto al precedente che risaliva al 2020.

Qui a seguire una grafica riassuntiva dei nostro amici di Launcher Music e il comunicato di TikTok su quanto accaduto

TIKTOk RISPONDE

Queste le parole postate sul profilo ufficiale della piattaforma:

È triste e deludente che Universal Music Group abbia anteposto il proprio tornaconto agli interessi dei propri artisti e autori. Portando avanti una falsa retorica, Universal cerca di dissimulare il fatto che ha scelto di allontanarsi dal supporto della nostra piattaforma, con oltre un miliardo di utenti, che funge gratuitamente da potente veicolo promozionale e di scoperta per i loro talenti.

TikTok è stato in grado di siglare con ogni altra etichetta ed editore degli accordi “artist-first”. È evidente che le azioni di Universal hanno come primario obiettivo la protezione dei suoi interessi e non quelli dei loro artisti, degli autori e dei fan.