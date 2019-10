Universal Music Convention: ecco tutte le novità in arrivo nel 2020

Universal Music Convention 2019. Ieri sera al Fabrique di Milano si è svolta la convention per la presentazione dei nuovi progetti musicali di Universal Music Italia.

Il Presidente Massara ha introdotto un filmato con tutti i grandi risultati raggiunti dalla major discografica nel corso del 2019 anticipando tutte le novità del 2020.

Un estratto del nuovo singolo di Vasco Rossi, presentato in anteprima assoluta (vedi qui) ha dato il via alla carrellata di successi che le tre etichette discografiche facenti capo alla Universal Music Italia, ovvero Virgin Records, Island Records e Polydor, hanno messo a segno nell’anno che sta per concludersi.

UNIVERSAL MUSIC ITALIA CONVENTION 2019

Island Records

Jacopo Pesce, responsabile dell’etichetta, ha introdotto il filmato relativo alla Island con queste parole…

“Siamo in un momento epocale di cambiamento e stiamo seguendo una linea ben precisa da diversi anni…“

Si parla di un disco molto importante per l’etichetta, ovvero Persona, il nuovo album di Marracash.

Il rapper ha iniziato la sua carriera proprio con Universal Music Italia e per questo Marra è un artista a cui sono molto legati. Il nuovo album sarà anticipato da un singolo in uscita il 31 ottobre.

Marracash interviene alla serata per presentare live alcuni inediti.

Il 15 novembre tornerà nei negozi invece in una versione in doppio Cd l’ultimo album di Elisa, Diari aperti che, per l’occasione diventerà Diari aperti / Segreti svelati. Al suo interno brani inediti e nuovi duetti.

Viene presentato quindi sul palco Brunori Sas, nuovo ingresso nella famiglia di Universal. L’artista prima di esibirsi viene presentato dal Presidente Massara che ricorda:

“Brunori fino ad oggi ha fatto sempre dischi con etichetta indipendenti. Non è stato facile convincerlo a venire da noi, prima di firmare mi ha praticamente interrogato e quando ha sentito che avevo assistito ad un concerto di Lucio Dalla nel 1979 si è convinto…“

“Abbiamo in comune anche la passione per gli Squallor…” ha aggiunto il cantautore.

Jacopo Pesce ha poi annunciato un progetto davvero sorprendente per quel che riguarda Federica Carta.

In arrivo nel 2020 anche i nuovi dischi dei The Kolors, di Izi, di Rkomi, Ernia, Charlie Charles, de Lo Stato Sociale, di Shablo, una sorpresa di Manuel Agnelli, Elettra Lamborghini, Quentin40, Luché, i Selton oltre all’attesissimo nuovo disco di Sfera Ebbasta e al debutto da solista di Tommaso Paradiso.

Presente per un live anche il rapper compositore Lazza.

Polydor

Il primo album ad essere annunciato è Jovanotti sulla luna di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Nel 2020 però arriveranno anche nuovi progetti per i Negrita, Nina Zilli, Sister Cristina, i Verdena, Carmen Consoli, Dolcenera, Yuman e Axos ed Eros Ramazzotti.

Ampio spazio viene dato all’album di Emma Marrone in uscita domani, Fortuna, un progetto in cui la casa discografica crede molto.

Emma è ospite della serata in cui presenta uno degli inediti del disco, Luci Blu, e duetta con Paradiso sulle note di Non avere paura.

VIRGIN RECORDS

Arriva il turno della Virgin Records.

Tra le uscite più attese ci sono ovviamente il nuovo disco di Tiziano Ferro, Accetto miracoli (che si collega in diretta da Los Angeles) e il Best of (vedi qui) per i 20 anni di carriera di Cesare Cremonini che manda un video messaggio.

Ovviamente grande attesa anche per l’album Vascononstop Live che uscirà in una versione con due cd live e dvd ma anche in blu-ray e doppio vinile.

In arrivo nel 2020 anche Michele Bravi, Max Gazzè, Gianni Bismark, Lele Blade, Fosco17, Malcky G, Santa Manu, Tiromancino, Rovazzi, GionnyScandal, Eugenio in via di Gioia, Giovanni Truppi e Ainé.

Si esibisce live il nuovo acquisto Willie Peyote (qui la nostra recente videointervista).