Una storia da cantare ospiti seconda puntata. Torna, dopo l’esordio della settimana scorsa, nella prima serata di Rai 1 il programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dedicato alla musica italiana.

La puntata del 22 febbraio vede in campo più grandi interpreti della musica italiana per omaggiare, in una puntata monotematica, la voce per eccellenza della musica italiana… Mina.

UNA STORIA DA CANTARE OSPITI SECONDA PUNTATA

Insieme a Enrico Ruggeri nel ruolo di narratore e Bianca Guaccero, ascolteremo le più belle canzoni della Tigre di Cremona, neo ottantenne.

Dall’iconica Tintarella di luna del 1960, passando per Grande grande grande, Un anno d’amore, E se domani, Città vuota, Sono come tu mi vuoi, fino alla recente Luna diamante, scritta per lei da Ivano Fossati.

Ad affiancare gli interpreti, ancora una volta la grande band diretta da Maurizio Filardo.

Ecco gli ospiti della puntata: Tosca, Stefano Bollani, Lucia Ocone, Gino Paoli e Danilo Rea, Francesco Renga, Nina Zilli, Simona Molinari, Le Vibrazioni, Irene Grandi, Marco Masini, Nicky Nicolai, Piero Pelù, Arisa, Federico Poggipollini, Mauro Coruzzi, Chiara Galiazzo, Mietta e Mondo Marcio.

Una storia da cantare è un programma scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto Di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti ed Enrico Ruggeri. Con la regia di Duccio Forzano.