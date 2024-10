Una dedica d’amore che arriva dritta al cuore: “Occhi tristi”, il nuovo singolo de Il Tre

Fuori da venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo de Il Tre “Occhi tristi“, per Warner Music Italy.

Il brano segna l’inizio di un nuovo percorso artistico per il rapper, che è diventato in poco tempo uno dei più amati e capaci di parlare ai giovani, e che tiene ad essere sempre vicino al suo pubblico.

Il Tre ha voluto organizzare una speciale iniziativa prima dell’uscita del nuovo singolo: ha deciso di far ascoltare il brano in anteprima a un gruppo di suoi fan, e travestendosi da fonico ha osservato di nascosto le reazioni degli ascoltatori, per poi rivelare la sua identità solo alla fine. Qui il video dell’incontro, pubblicato dal cantante sui suoi social.

“Occhi tristi” è una dedica d’amore in grado di arrivare dritta al cuore di chi ascolta, che unisce il desiderio di rimediare agli errori fatti in passato alla consapevolezza che niente tornerà più come prima.

Il testo vero e autentico si muove su un ritmo sostenuto, portando l’ascoltatore dentro una relazione dal mood nostalgico.

Il nuovo singolo arriva dopo l’ultimo album del rapper, “Invisibili“, uscito poco più di un anno fa e che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/Gfk, ottenendo la certificazione Oro. Il tre ha inoltre partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Fragili“, seguito dal singolo “Camminare sulla luna” pubblicato la scorsa estate.

Il giovane è partito dal nulla, e con ad oggi solo due album all’attivo è già riuscito a conquistare le classifiche italiane, ottenendo 5 Dischi di Platino e 4 Oro.

IL TRE OCCHI TRISTI TESTO

Scrivo di te solo per uccidere i fantasmi

Stanno con me, giù con me, nascosti negli armadi

E scusami se sono qui a fare ancora rumore

Forse non c’è un perché, però ho la sensazione

Che ti sei incastrata dentro, tra le costole e il torace

Che da un pezzo non ti sento, ma se ci penso, mi dispiace

Perché eri casa mia, ora non so dove andare

Finiremo per bruciare

Come quando il vento sembra fuoco

Come quando il cielo sembra rotto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte

Come quando piove e non mi copro

Come quando il mondo sembra vuoto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte

Sono libero, se ti va, dimmelo

Che abbiamo il mondo da vedere, così posso scriverlo

Vorrei visitare l’America e vedere il Messico

Ma devi venire con me, io c’ho un inglese pessimo

Lo so che ti ho fatto del male, ma vorrei curarti

Se serve tornare indietro per andare avanti

Anche se non ho più spazio per mettere sbagli

E nemmeno per i tatuaggi e nemmeno per gli sguardi degli altri

E tu

Che ti sei incastrata dentro, tra le costole e il torace

Che da un pezzo non ti sento, ma se ci penso, mi dispiace

Perché eri casa mia, ora non so dove andare

Finiremo per bruciare

Come quando il vento sembra fuoco

Come quando il cielo sembra rotto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte

Come quando piove e non mi copro

Come quando il mondo sembra vuoto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte

Che ti sei incastrata dentro, tra le costole e il torace

Che da un pezzo non ti sento, ma se ci penso, mi dispiace

Perché eri casa mia, ora non so dove andare

Finiremo per bruciare

Come quando il vento sembra fuoco

Come quando il cielo sembra rotto

Vorrei cadere ancora nei tuoi occhi tristi

Perché me li sogno ancora la notte

IL TOUR

Dopo il tour estivo, il 9 novembre l’artista salirà sul palco del Palazzetto dello Sport a Roma per uno speciale evento, una grande festa in compagnia dei suoi fa, per ringraziarli ancora una volta del supporto.

