Il live acustico di Ultimo dal Colosseo disponibile su Amazon Prime Video dal 28 febbraio (SCALETTA)

Buongiorno vita, questo è il titolo del live acustico con una scaletta di dieci pezzi che Ultimo ha tenuto a favore dell’Unicef lo scorso anno al Colosseo e che, dal 28 febbraio, sarà visibile su Amazon Prime Video.

Lo show del cantautore si è svolto Giovedì 22 aprile 2021 ed è stato l’occasione per presentare il brano Buongiorno vita a tutti i suoi fan in attesa che, nell’autunno 2021, arrivasse il nuovo disco di inediti, Solo.

Il concerto è servito anche per continuare l’opera di sostegno che da anni il cantautore dà all’UNICEF per la lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia in Mali, dove l’artista.

Parte del ricavato della vendita dei biglietti dell’evento streaming infatti è stato devoluto all’UNICEF.

Ultimo Live su Amazon Prime Scaletta

Nel live Ultimo si è accompagnato con il suo pianoforte e lo show è andato in onda in diretta in streaming. Questa la scaletta del live:

Buongiorno vita La stella più fragile dell’universo Pianeti 22 settembre Piccola stella Cascare nei tuoi occhi Peter Pan – Vuoi volare con me? 7+3 Rondini al guinzaglio Sogni appesi

Per vedere lo show ovviamente bisogna essere abbonati (anche sottoscrivendo il periodo di prova di 30 giorni, ad Amazon Prime Video. Qui a seguire il link.

Ecco come il cantautore ha annunciato l’arrivo sulla piattaforma dello show a partire dal 28 febbraio…

Domani uscirà su Prime Video il mio live piano e voce dal Colosseo. Una delle esperienze artistiche più belle ed emozionanti della mia vita.

Ricordo che mentre cantavo da solo nel Colosseo vuoto, respiravo un clima surreale intorno a me… eppure con le canzoni riuscivo a trovare un senso anche in quel contesto fatto di Lockdown e strade deserte.

Sono felice che dal 28 febbraio chi vorrà potrà vederlo. La dimensione piano e voce è la mia preferita e sono fiero di provare a portarla avanti.