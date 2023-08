Tuasorellaminore abbandona per un’estate i suoni urban per lanciare con Gotik “Tequila”

Venerdì 18 agosto esce il nuovo singolo di TUASORELLAMINORE, Tequila, un brano che si discosta dall’urban-R’n’b a cui l’artista ci ha abituati per catapultarci in una dimensione estiva in una Venezia esotica e bollente.

In questo brano l’artista e Producer pugliese racconta la frustrazione che, alle volte, si prova nel ricevere tanti messaggi ed input dalle “persone sbagliate”, soprattutto nel momento in cui il nostro unico desiderio sembra essere la chiamata di una persona soltanto.

In Tequila, brano inciso in duetto con GOTIK, Tuasorellaminore libera i suoi pensieri e sfoga la sua rabbia a suon di musica, nel mezzo di un agosto caldissimo. Il brano esce per Romolo Dischi / DMB Management & Production / Sony Music Italy.

Il pezzo è stato prodotto da Tuasorellaminore che lo ha scritto con Gotik. Quest’ultimo è un rapper barese che, nel corso della sua carriera, ha lavorato con alcuni dei più importanti artisti della scena musicale italiana (da Sfera Ebbasta a Vincenzo Da Via Anfossi) e che vanta nella sua discografica, tra album e singoli, dieci pubblicazioni.

A seguire un estratto del testo del brano:

“Voglio farti dimenticare chi sei

Con il mio amore ti drogo

Mi brucia il corpo se penso a te

come una strega sul rogo

Odio saperti triste saperti solo

Se penso a te vedo rosso ed io sono il toro

Tequila come la nuova hit estiva che non riuscirai a smettere di ascoltare.”

Il brano è stato registrato e mixato al Blackroom Studio.

Foto di copertina articolo di Faylad Gafurov. Copertina singolo a cura di Marco EDN.