TRX Radio: la radio del rap di Marracash, Salmo, Guè e Fabri Fibra venduta a Friends & Partner

TRX Radio venduta a Friends & Partner.

Nel 2018 Paola Zukar con alcuni esponenti del rap italiano avevano lanciato TRX Radio, un’emittente online che si occupava proprio del rap nostrano. Con lei avevano condiviso il progetto artisti come Marracash, Salmo, Fabri Fibra, Guè, Clementino ed Ensi che si occupavano di condividere con gli utenti, quotidianamente, le loro playlist. I cinque erano anche editori e direttori artistici del progetto.

La fine non è stata delle più gloriose: è di questi giorni la notizia della sua cessione a Friends & Partners, la nota società organizzatrice di eventi e concerti. I risultati della web radio pare non siano stati dei più brillanti, visto che il bilancio 2022 avrebbe chiuso con un Patrimonio Netto negativo di 33mila Euro e ricavi per soli 71mila €.

la cessione a friends & partners

La società a cui faceva capo il progetto TRX Radio era già stata posta in liquidazione alla fine del 2022. Da notizie di stampa pare che la cessione a Friends & Partner sia avvenuta per un corrispettivo di cessione di soli 40mila € (che sconta, chiaramente, il PN negativo), di cui circa 3mila € di impianti, attrezzature e arredi (immobilizzazioni materiali) e 37mila € di avviamento (immobilizzazioni immateriali).

E quindi ora anche la radio del rap entra a far parte della squadra di Ferdinando Salzano.