"Solito posto, soliti guai" è il nuovo disco di Tredici Pietro che coinvolge Mecna, Nayt, Giaime e...

Solito posto, Soliti guai è il titolo dell’album di Tredici Pietro, rapper tra i più interessanti della nuova generazione (e figlio di Gianni Morandi, per chi non lo sapesse), fuori dal 22 aprile per Epic Records Italy e Sony Music. Un titolo che è anche quello del primo singolo prodotto da JVLI (Julien Boverod).

Il terzo progetto discografico del giovane artista è fuori su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica in formato CD. Dal 6 maggio sarà disponibile anche in Vinile.

Acquista SOLITO POSTO, SOLITI GUAI in formato vinile autografato

Insieme all’album, esce oggi anche la title track “Solito posto, Soliti guai”, il nuovo singolo prodotto da JVLI (Julien Boverod), insieme al videoclip (

Con queste parole, Tredici Pietro descrive il progetto:

Dopo 4 anni di musica liquida, digitale, in streaming, ho avuto l’occasione di dare il giusto peso a X Questa Notte, che raccontava per forza di cose la quarantena, le distanze, la solitudine. Solito Posto Soliti Guai è un progetto che si unisce al primo e chiude questo cerchio con la sua rinascita, creando un album in tutto e per tutto. La musica che faccio parla al posto delle mie parole e sarà musica da urlare insieme.

Per presentare il suo nuovo album, il 26 aprile 2022 l’artista incontrerà i fan in un appuntamento instore a Bologna, presso Semm Music alle ore 18.00.

Nel frattempo è fuori anche il video di Solito posto, Soliti guai con la regia di Simone Peluso e la produzione di Illmatic Film Group.

Il video, girato a Bologna, città d’origine dell’artista, vede protagonisti Tredici Pietro e il gruppo di amici con cui è cresciuto e che considera dei veri fratelli. L’atmosfera vintage e rarefatta fa da sfondo alle scene in cui il rapper accoglie l’intera compagnia in uno dei luoghi tipici della città, la trattoria in cui è padrone di casa e dove si ritrovano per passare del tempo insieme. Crescendo, le strade possono dividersi, ma il rapporto di amicizia e fiducia reciproca non smetterà mai di esistere.

TREDICI pietro solito posto, soliti guai tracklist e date live

Disco 1

Solito posto, Soliti guai (Tredici Pietro) Fumo pensando a te (Tredici Pietro) Come fossi andato via (Tredici Pietro)

Disco 2

INTRO (Tredici Pietro, Andry The Hitmaker) ORO (Tredici Pietro, Mecna, Andry The Hitmaker) MALE (Tredici Pietro, Andry The Hitmaker) BOLO (Tredici Pietro, Andry The Hitmaker) NO PROB (Tredici Pietro, Nayt, Andry The Hitmaker) MARE (Tredici Pietro, Giaime, Andry The Hitmaker) DALL’ALTO (Tredici Pietro, Andry The Hitmaker)

DATE LIVE