Colonne sonore: la top 10 delle migliori canzoni italiane originali

Le colonne sonore in un film hanno il ruolo di enfatizzare una scena, risaltare l’azione e dare voce alle cose non dette. E se si pensa al fatto che le colonne sonore siano nate prima del sonoro stesso, esse diventano una colonna portante, senza la quale un film non sarebbe tale.

Abbiamo provato a raccogliere 10 delle migliori canzoni originali per un film italiano, elencate in ordine casuale. Sicuramente non si può non partire dal più recente…

Diodato – Che vita meravigliosa (La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, 2019)

Che vita meravigliosa fa da colonna sonora all’ultimo film di Ferzan Ozpetek. Recentemente è stata premiata con un Nastro d’argento come miglior canzone originale, e prima già vincitrice di un David di Donatello. Partendo dagli aspetti di un vissuto legato a un rapporto romantico, l’autore si confronta con il dolore e la gioia che si contrastano e sovrappongono nella vita quotidiana, arrivando alla conclusione che essa vale la pena di essere vissuta in tutte le sue sfaccettature