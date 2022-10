Tony Effe avvia la raccolta fondi online per sostenere il progetto del San Raffaele per la cura dei disturbi mentali

IRCCS Ospeciale San Raffaele di Milano ha un progetto dedicato alla cura dei disturbi mentali. Negli scorsi giorni è partita un’importante raccolta fondi su GoFundMe che vede in prima linea Tony Effe.

La raccolta fondi ha come obiettivo l’acquisto di due device per il neurofeedback e la formazione di un ricercatore clinico presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele.

Per chi non lo sapesse la tecnica del Neurofeedback è una metodologia emergente per l’ambito di intervento della riabilitazione che può migliorare la costruzione e l’efficienza di programmi di riabilitazione personalizzati sull’individuo, in associazione alle tecniche psicologiche e cognitivo-comportamentali attualmente in uso, perché ne può potenziare gli effetti.

Il neurofeedback agisce sulla modulazione che il soggetto stesso riesce ad esercitare sui processi funzionali, neurofisiologici e neurocognitivi, attraverso la registrazione delle onde cerebrali e un sistema di feedback in tempo reale sotto forma visiva e/o uditiva.

Nella pratica il terapeuta espone il soggetto a stimoli che evocano in lui un disagio ed una disregolazione, come immagini (anche attraverso la realtà virtuale) che rievocano ad esempio un passato abuso di alcool da cui si è astinenti e aiuta il paziente attraverso le tecniche di riabilitazione a spostare il proprio ritmo cerebrale in senso utile a resistere alla ricaduta.

Ciò avviene attraverso esercizi di rilassamento o di resistenza, o di focalizzazione e spostamento dell’attenzione avendo la possibilità di vedere insieme al paziente in tempo reale la modifica del ritmo, incentivando il paziente a continuare il suo sforzo per affrontare lo stimolo negativo (o anche positivo, di rinforzo) in quella direzione.

Questa tecnica può essere applicata nei processi riabilitativi in diversi disturbi quali i disturbi d’ansia, la depressione, la schizofrenia, l’alcool dipendenza, il disturbo ossessivo-compulsivo.

TONY EFFE DÀ IL VIA alla campagna fondi

Per curare le patologie psichiatriche i medici oggi hanno strumenti in più: oltre ai farmaci e alla psicoterapia, gli esperti sono concordi nel proporre trattamenti innovativi, di potenziamento neurocognitivo attuati attraverso ‘device’ non invasivi che possono agire favorendo la plasticità neuronale.

È importante potenziare la base neurale delle funzioni cognitive ed emotive coinvolte nelle patologie psichiatriche, come disturbi d’ansia, depressione e dipendenza da alcool, e rendere la persona sofferente in grado di affrontare meglio il recupero, aiutandola in particolare nei percorsi riabilitativi, è l’obiettivo di queste metodologie.

Il rapper Tony Effe, classe 1991 ed ex Dark Polo Gang, sensibile alle tematiche della salute mentale e consapevole delle sofferenza psichica dei giovani, sofferenza che la pandemia da Covid-19 ha contribuito ad accentuare, si è attivato per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di contribuire concretamente a rendere disponibili nuove opportunità terapeutiche per curare problematiche sempre più diffuse e invalidanti, a livello fisico e sociale.

Queste le sue parole:

“Ho deciso di sostenere questo progetto perché vedo tanti giovani ragazzi e ragazze vittime di depressione. Sapere che c’è la possibilità di fare qualcosa di concreto, che uscirne si può, mi ha spinto subito a prendere posizione e affiancare il San Raffaele, eccellenza italiana e internazionale nel campo della medicina e della ricerca“.

Ad oggi la campagna, che ha come obiettivo quota 5.000 euro, ha raggiunto circa 1.500 euro. Per chi fosse interessato a partecipare con una donazione di qualsiasi cifra può cliccare qui.

