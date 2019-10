Tiziano Ferro Accetto miracoli copertina svelata per il nuovo e attesissimo album del cantautore di Latina. Ma non solo, rivelato anche l’unico duetto del disco… Balla per me feat. Jovanotti.

Manca ormai solo un mese all’uscita di Accetto miracoli, l’ottavo album della discografia di Tiziano Ferro (il settimo di inediti) che arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, oltre che sulle piattaforme streaming, il prossimo 22 novembre con Virgin Records (Universal Music Italia).

Negli scorsi mesi il cantautore ha svelato tutti i dettagli relativi al disco, tracklist compresa. Mancavano all’appello solo la copertina ed eventuali duetti ed oggi Tiziano ha svelato tutto sulle sue pagine social.

TIZIANO FERRO ACepto milagros

Accetto miracoli è stato preceduto a maggio scorso dal primo, singolo Buona (cattiva) sorte, mentre da qualche settimana è in rotazione la ballad Accetto miracoli che sta ottenendo un ottimo riscontro radiofonico.

La versione in spagnolo del pezzo, Acepto milagros, è uscita venerdì 18 ottobre ed è cantata in duetto con la cantante latina Ana Guerra nota per le sue partecipazioni ai talent show Veo Veo e, nel 2017, a Operación Triunfo.

TIZIANO FERRO ACCETTO MIRACOLI COPERTINA E TRACKLIST

Qui a seguire copertina e tracklist del nuovo album che sarà in pre-order da domani. Per la seconda volta nella sua carriera, dopo il Best of del 2014, Tiziano Ferro sceglie il bianco e nero per la copertina di un suo disco.

All’interno del disco, come anticipato in apertura di questo articolo, sarà presente il brano Balla per me primo duetto di Tiziano con l’amico Jovanotti.