Tiziano Ferro presenta “La felicità al principio”: una storia che parla di sogni, rivalsa e felicità

In uscita oggi, martedì 3 ottobre, “La felicità al principio” è il primo romanzo di Tiziano Ferro, che realizza così uno dei suoi più grandi desideri, raccontando una storia “che parla di speranze e di seconde possibilità, addirittura di un ‘morto’ che può riuscire a tornare vita”, ma anche “di persone che cercano la propria voce, di sogni che si realizzano e del fatto che la felicità non ha codici“. E infine “di difetti, fragilità e cicatrici che ci rendono unici e non vanno rifiutati, perché celano bellezza“.

Di seguito riportiamo un piccolo estratto del libro, che il cantautore di Latina ha condiviso sui propri canali social proprio in occasione dell’uscita di questo suo primo romanzo:

“Avevo paura che Sophia scoprisse la mia vita da vivo.

Lei è così dolce e pura che ogni tanto diventa trasparente e dimentico che è nella stanza, impacchettata nel suo silenzio, negli occhi nocciola un’espressione gentile e fragile. Mentre io mi faccio semplicemente schifo.

A metà del brano sento un tonfo. Mi volto e mi rendo conto che il telecomando della televisione è finito per terra. Era stata Pazzetta a farlo cadere, mentre agitava le braccia

in un ballo frenetico e completamente fuori tempo. Il corpo si muoveva di conseguenza, rimbalzando a caso e rendendo il momento buffo e stracolmo di bellezza.

La mia piccolina stava lì, a sventolare il suo entusiasmo con un sorriso che illuminava la stanza facendola sembrare l’ingresso del Paradiso, così come lo voglio immaginare.

Sono rimasto pietrificato dalla magia di quel gesto, e poi dalla gioia“.

“La felicità al principio”: la sinossi

La bambina lo guardava e stava zitta. “Non parla.” “Come ‘non parla’? E perché?“, chiese Galassi. “E che sono, un medico? I medici costano, e se fossi un medico non starei qua. Non parla. Capisce tutto, in due lingue, reagisce, ci sta con la testa… Però non parla. Se la vuoi, è tua!”

Angelo Galassi aveva approfittato al volo di un errore burocratico che lo dichiarava deceduto, facendo perdere le sue tracce così bene che ormai tutti lo consideravano morto: i suoi genitori, il suo agente, il suo pubblico adorante.

Il grande cantautore, l’idolo delle folle, era in realtà un uomo tormentato e depresso, che aveva sperato di riuscire a sfuggire a sé stesso e ai suoi problemi nascondendosi tra i grattacieli di New York. Ma la vita è più forte, e dal nulla appare Sophia, una figlia che Angelo non sapeva di avere, cinque anni, muta per scelta.

Tiziano Ferro racconta la storia di una “disfatta salvifica“. Di una lunga discesa agli inferi, iniziata con un’adolescenza di abusi e ossessioni e culminata in una clamorosa rinuncia. La felicità al principio è un libro sorprendente, rabbioso come un urlo, ma pieno di tenerezza.

Tiziano Ferro: il divorzio e gli eventi in teatro annullati

Attraverso un lungo messaggio condiviso sui social, lo scorso 19 settembre Tiziano Ferro ha aperto le porte del suo cuore, raccontando un momento tanto delicato quanto doloroso della sua vita, ovvero la separazione da Victor Allen, con il quale era convolato a nozze nel 2019 (ne abbiamo parlato qui).

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti”.

Alcuni impegni di lavoro hanno poi costretto il cantautore di latina a rompere il silenzio. Tiziano sarebbe infatti dovuto tornare in Italia per quattro speciali appuntamenti a teatro, organizzati per presentare il suo primo romanzo “La felicità al principio“.

“È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita”.

I quattro instore inizialmente previsti a Roma, Milano, Bologna e Palermo sono dunque stati annullati, ma Tiziano Ferro incontrerà ugualmente i suoi fan, seppur virtualmente. Negli stessi giorni in cui erano previsti gli eventi a teatro sarà infatti possibile partecipare a delle presentazioni online su Zoom.

“Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti“, ha scritto il cantautore sui social, ringraziando fan e amici per la vicinanza e l’affetto dimostratogli. “Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita, ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene!“.