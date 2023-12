Tiziano Ferro: gli auguri malinconici, ma anche pieni di speranza, del cantautore

Negli scorsi anni Tiziano Ferro ha abituato i suoi fan ad un vero e proprio Karaoke sui social nel giorno di Natale. Un karaoke che il cantautore, in questo anno molto duro emotivamente, non si è sentito di riproporre.

Tiziano, da poco separatosi dal marito Victor e infatti impossibilitato a tornare in Italia per non lasciare i due figli adottati lo scorso anno. L’artista non ha comunque mancato l’appuntamento con gli auguri rivolti al suo vasto pubblico e recapitati a mezzo di video sui social, auguri in cui non ha in ogni caso voluto nascondere la sua malinconica…

“Ciao a tutti ragazzi, lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale però è un anno un po’ particolare. È stato un anno speciale, un anno molto difficile, ma non mi permetto assolutamente di lamentarvi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono ed ho comunque la possibilità di ammirarvi anche se da lontano, amici miei.“

Ferro nei giorni scorsi ha cantato due canzoni con Elisa in occasione del concerto natalizio della cantautrice. Un’intensa versione de “L’anima vola” e “Happy X-Mas (War is over)“.

Quest’ultimo è un duetto che i fan dei due artisti conoscono molto bene in quanto a inizio a carriera a Tiziano, ospite del concerto di Natale in Vaticano, fu chiesto di sostituire un cantante che aveva dato buca all’ultimo.

Il cantautore, in preda al panico, chiese ad Elisa di cantare il celebre pezzo di John Lennon e Yoko Ono con lui e in quella serata nacque, oltre ad una bellissima esibizione che potete vedere qui a seguire, anche una grande amicizia.

Il cantautore ha quindi continuato con queste parole:

” Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica. Pochi giorni fa ho registrato la perfomance con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato. Poi finita quella performance è andata via la voce per un po’. E quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che è così, che le devo rispettare.

E se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita io sono qua per dirvi che sono certo che quest’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove che spero di fare con voi.

Torneremo vicini, non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia è qua, la mia famiglia siete voi, la mia famiglia sono i miei bambini. Mi ricorderò di questo Natale perché sarà stato quel Natale in cui non si canta più insieme per una volta, ma che invece farà diventare ancora più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme.

Buon Natale, buon anno, vi voglio bene“.