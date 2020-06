Sarà in radio venerdì 5 giugno il nuovo singolo di Tiziano Ferro e Jovanotti Balla per Me, quinto estratto dall’album Accetto Miracoli, uscito lo scorso mese di novembre (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Balla per me arriva dopo i buoni riscontri radiofonici dei precedenti Buona (Cattiva) Sorte, Accetto Miracoli, In Mezzo a Questo Inverno e Amici per Errore, presentati anche sul palco del Festival di Sanremo 2020 al quale è stato ospite per tutte e 5 le serate.

Negli ultimi giorni si è parlato dell’arista di Latina, in quanto ha intervistato a Los Angeles Lady Gaga in occasione dell’uscita dell’album Chromatica (ne abbiamo parlato Qui).

L’annuncio dell’uscita del nuovo singolo è stato dato dallo stesso Tiziano Ferro con un post sui social.

TIZIANO FERRO E JOVANOTTI – BALLA PER ME (TESTO E AUDIO)

Domani partirò di notte

Ma senza commentare

E me ne andrò a ragione o torto

Chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto

Perché la vita è bella

Perché la vita è rara

Perché se guardo da dove son partito

Forse non troppo ma fatico

Oh-eh-oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh-eh-oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh-eh-oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh-eh-oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non mi guardano, io sì

E tu corri, corri ma corri meno, corri invano

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Belli, da un passato in salita

A un presente a fatica

Roma ci difenderà ancora

Se non per sempre almeno per ora

Oh-eh-oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh-eh-oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh-eh-oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh-eh-oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

E con ciò vorrei ballare

E con ciò vale tutto un po’ tutto

E con ciò mi ci si spezza il cuore ma ci sta

In casa noi soldati separati

Guerre aperte chiuse tra pareti

Però ancora vorrei vederti

Col sole sui tuoi occhi verdi

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me