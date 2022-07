Tim Summer Hits: nella seconda puntata arrivano Aiello, Gaia e Lazza

Tim Summer Hits scaletta seconda puntata.

Dopo il buon esordio del primo appuntamento, 12 per cento di share e 1.578.000 spettatori di media, torna giovedì 7 luglio il Tim Summer Hits condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Lo show musicale andrà in onda su Rai 2 e, in simulcast, anche su Rai Radio2 e Radio Italia. Inoltre il programma sarà disponibile anche in streaming video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay e sarà proposto in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera dalle 21.00 e il sabato mattina dalle 9.00.

Anche la seconda puntata andrà in onda da Piazza del Popolo a Roma mentre le prossime avranno nuove location. Clicca in basso su continua per scoprire gli artisti in scaletta nella seconda puntata.