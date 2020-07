Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Ticketmaster Italia, piattaforma di ticketing leader a livello globale, dà il via alla campagna Ritorno al Live: un’iniziativa dedicata a tutta la filiera dell’entertainment e che mette a disposizione di fan e addetti ai lavori una serie di strumenti e prodotti per aiutarli a muoversi nello scenario attuale dell’intrattenimento live.

L’obiettivo è quello di mantenere vivo il rapporto con organizzatori e appassionati, affinché tutti possano tornare rapidamente ad eventi e concerti in sicurezza, come spiegato qui.

Durante il lockdown Ticketmaster Italia si è concentrata su sensazioni e preferenze dei fan, chiedendo loro quali prospettive vedessero per il ritorno al live.

Un interesse che si è concretizzato in un’indagine svolta da Ticketmaster Italia sui propri clienti, e dalla quale è emerso che il 97% dei fan tornerà a partecipare ai concerti e agli altri show dal vivo, e il 65% di loro conta di poterlo fare entro un mese dalla revoca delle restrizioni relative al COVID-19.

Ecco alcune delle misure e tecnologie messe in campo da Ticketmaster Italia per garantire un rientro in piena sicurezza:

eTicket

Il controllo accessi elettronico abbinato all’eTicket, disponibile per tutti gli eventi in vendita su Ticketmaster.it, è una soluzione funzionale al tracciamento dei contatti, sempre più importante per l’intrattenimento dal vivo: la possibilità di accedere alle location contando su un biglietto completamente digitale permette di evitare i contatti ravvicinati e di rispettare così le misure di distanziamento.

Pianificazione e monitoraggio dei flussi

Per migliorare la sicurezza del pubblico e dello staff, sono a disposizione degli organizzatori strumenti di pianificazione, monitoraggio e gestione del flusso di persone in arrivo presso il luogo dell’evento, come ad esempio la possibilità di prevedere posti alternati o distanziati, e di vendere i biglietti per fasce orarie, con vantaggi per quegli spettatori che scelgono di arrivare prima al luogo dell’evento, contribuendo quindi a limitare gli assembramenti.

Teatro COVID-free

Pulizia e postazioni per l’igienizzazione delle mani sono fondamentali per il 73% dei clienti Ticketmaster Italia intervistati: ecco perché, in collaborazione con ZED!, è partito il progetto pilota Teatro COVID-free, che oltre all’igiene, sanificazione e distanziamento nelle venues prevede una serie di misure tra cui:

autocertificazione: inserita nel biglietto, consentirà nelle 24 ore precedenti lo spettacolo una sorta di web check-in da parte del cliente, attraverso cui confermare il proprio stato di salute, di non essere sottoposto a regime di quarantena nel giorno dello spettacolo, o comunicare l’appartenenza ad uno stesso nucleo familiare;

accessi riservati ai nuclei familiari autocertificati;

ingressi agevolati con flussi predeterminati (e quindi distanziati) e con sistemi di misurazione corporea e sanificazione; in tutte le venue ZED! i clienti Ticketmaster possono usufruire di varchi d’accesso dedicati e preferenziali;

prossima integrazione della smaterializzazione di tutti i servizi dell’evento, come food&beverage al posto o su spazio prenotato, guardaroba, parcheggi, merchandising.

Riguardo al concerto in live streaming, Heroes, in programma domenica 6 settembre dall’Arena di Verona con stage virtuali, Ticketmaster mette in campo la sua expertise di biglietteria digitale con la gestione delle particolari promozioni “Iniziamo il futuro insieme”: promo speciale “Watch together” con due biglietti al prezzo speciale di 9,90€(+1€ di commissioni) dal 14 al 31 luglio, e 3 biglietti al prezzo di 19,80€ (+3€ di prevendita) a partire dal 1 agosto.