THELONIOUS B.: Kirua e Brown lanciano “THB I”, il repack del loro disco di debutto che ha definito l’identità e la filosofia del collettivo artistico romano

Thelonious B. annuncia THB I, la repack edition dell’album d’esordio del duo romano, contenente 6 brani inediti e disponibile da venerdì 18 febbraio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (cd autografati) per Thaurus Music.

Il repack THB I è il completamento spirituale e naturale del percorso che ha portato i Thelonious B. da Roma, città degli esordi, a Milano, capoluogo del lavoro, sino a Napoli/Aversa, centro nevralgico della passione dove si è chiuso il disco e sono stati girati la maggior parte dei video. Ogni luogo ha impresso un marchio diverso sul progetto, curato in ogni suo aspetto dal collettivo.

I Thelonious B. sono la manifestazione vivente di un sound e di un’estetica coerente. Sono anche una rappresentazione artistica di un modo di vivere la vita, una filosofia che risponde alla ricerca verso ciò che è “vero” e alla volontà di creare senza preconcetti, di rimanere sempre fedeli a se stessi, fino a diventare l’espressione più dadaista della scena contemporanea.

La TRACKLIST di THB I :

Givenchy (prod. AGXNY) Trappas (prod. Bluebarry) La Famiglia (feat. Almighty Brian, prod. Bluebarry) B.B. Simon (feat. Mehdi, prod. Knfuzed) Poppin (prod. Bluebarry, Flatpearl) Wassup (prod. Sladish) Grazie (prod. UncleBac) Suerv (feat. DAYTONA KK, prod. Beak On The Night) On Gang (prod. Beak On The Night) On Gas feat. Knowpmw (prod. Sladish) VVS & Molly RMX (feat. Sapobully, prod. Knfuzed) Interlude (Step By Step) (prod. UncleBac) Ammo’ (prod. Knfuzed) Diamanti D’Oro (feat. Mehdi, prod. Knfuzed) Cavallini (prod. UncleBac) QG (prod. Dbackinyahead) No Jojo (prod. Beak On The Night) Gas 27 (prod. Knfuzed)

la storia di Thelonious B.

I Thelonious B. sono un collettivo artistico che è nato a Roma nel 2017 dal cantante THB Brown, dal grafico Zomby Roger e dal produttore BRBK. Più tardi il ballerino THB Kirua si è aggiunto al gruppo.

Nel 2019 pubblicano alcuni singoli, tra cui Lobby in collaborazione con Daytona KK e Radical. Il brano rappresenta un manifesto della nuova scena che comprende tra gli altri membri anche Rosa Chemical.

A inizio 2020 i Thelonious B. firmano con Thaurus Music e pubblicano On Gang, brano che in poche settimane entra nella classifica Viral 50 e nella Top 200 di Spotify. A ottobre dello stesso anno, esce il loro primo album, THB. Definito come un vero e proprio romanzo di formazione, come il diario di bordo di un viaggio iniziato nel 2019 che ha stabilito le coordinate geografiche, stilistiche e umane del movimento. Purtroppo il disco, a causa dell’emergenza sanitaria, non ha potuto trovare una dimensione dal vivo.

Dopo un anno di silenzio, a luglio del 2021 esce il remix del fortunato brano VVS MOLLY RMX, con la collaborazione di Sapo Bully.

Foto di Theo Soyez