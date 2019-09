The Niro canta Jeff Buckley. Uscirà il 4 ottobre un album davvero esclusivo e che per la prima volta raccoglie tutte le canzoni scritte da Jeff Buckley e Gary Lucas.

Il cantautore The Niro (Qui una sua presentazione) nel progetto intitolato The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook (Esordisco/Audioglobe) ha raccolto 12 tracce di cui cinque ma pubblicate fino ad oggi in un album.

Per la realizzazione della raccolta, The Niro si è avvalso dell’eccezionale collaborazione di Gary Lucas, uno dei più influenti chitarristi americani di sempre.

Gary Lucas ha scoperto The Niro durante un tour italiano e gli ha proposto di dare vita e voce a questo progetto unico e straordinario.

Il cantautore ha arruolato come produttore artistico Francesco Arpino e come produttore esecutivo Pierre Ruiz per l’etichetta discografica Esordisco.

Le registrazioni sono iniziate nel dicembre del 2018 a Roma.

Al progetto hanno collaborato anche Phil Spalding (già al fianco di Mick Jagger, Roger Daltrey, Seal, Elton John) e Maurizio Mariani al basso, Puccio Panettieri alla batteria e Mattia Boschi al violoncello.

“Riuscire a registrare in studio, dopo 25 anni, le nuove versioni di Buckley-Lucas songbook è per me un sogno che si avvera, specialmente con un cantante così sensibile e talentuoso come Davide Combusti e un produttore lungimirante come Francesco Arpino. È stata una gioia lavorare insieme, e mi hanno costantemente sorpreso con la loro fresca interpretazione di queste canzoni.”

Queste le parole di Gary Lucas alle quali si sono aggiunte quelle di The Niro.

“Per me è un grande onore aver potuto prendere parte a questo straordinario progetto. In questo disco ho cercato di trovare la mia chiave espressiva, senza voler ‘clonare’ in nessun modo un mostro sacro come Jeff. Quando uscirà il disco, sono sicuro che chi avrà la bontà di ascoltarlo si renderà perfettamente conto che non è in alcun modo un esercizio di maniera e che dietro al microfono ci sono io”.

THE NIRO – THE COMPLETE JEFF BUCKLEY AND GARY LUCAS SONGBOOK – TRACKLIST

L’album, che in Italia uscirà il 4 ottobre, verrà distribuito negli Stati Uniti e in molti paesi europei nell’autunno 2019.

Una delle caratteristiche principali è la scelta degli arrangiamenti, che The Niro e Arpino hanno deciso di non seguire in maniera rigorosa. Tuttavia il punto di incontro tra passato e presente è la chitarra di Gary Lucas.

Ecco la tracklist completa:

1. No One Must Find You Here

2. Story Without Words

3. In The Cantina

4. Bluebird Blues

5. Distortion

6. Mojo Pin

7. She is Free

8. Harem Man

9. Malign Fiesta

10. Song to No One

11. Cruel

12. Grace

Foto di Paolo Soriani