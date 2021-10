tha Supreme sbarca sulla luna nel videoclip di “M%N” e ci porta in un mondo senza soldi in cui il talento ripaga tutto

Venerdì scorso tha Supreme è tornato con il singolo M%N ed è stato successo immediato.

Il brano infatti ha conquistato la vetta della Top 50 Italia di Spotify a soli 24 ore dalla sua uscita e ancora oggi stazione al 1° posto della Chart con oltre 2.300.000 stream sul solo Spotify.

Un risultato che conferma quanto fatto dall’artista in pochissimi anni.

Con un solo album all’attivo, 23 6451, tha Supreme conta ad oggi 1,7 miliardi di stream totali. Certificato quadruplo disco di platino, 23 6451 detiene il record su Spotify come album più ascoltato di sempre in Italia nella prima settimana (con 59.533.687 stream).

Ora è tempo di ripartire in direzione del nuovo album. La nuova fermata di questo viaggio è il videoclip di M%N.

tha supreme m%n videoclip

Nato da un’idea dello stesso tha Supreme, il video del nuovo singolo è diretto da Movimenti Production.

In esso tha Supreme e i suoi sbarcano sulla Luna e ci mostrano una realtà lontana dalle logiche che governano il mondo da cui sono partiti, un posto in cui il materialismo non ha avuto la meglio, i soldi sono stati bannati e il talento ripaga tutto.

Dalla Luna, al di sopra di tutte quelle meccaniche obsolete che ci governano, attraverso la musica spedita sulla Terra, ci arriva un messaggio ben chiaro, supportato da immagini che testimoniano quanto è possibile guardare avanti e in alto, per andare oltre ogni tipo di convenzione che limita la nostra visione della vita.