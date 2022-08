Tedua dal palco blocca una rissa e invita a ragionare. Una bella lezione per gli altri rapper (VIDEO)

In questi giorni Tedua si è distinto per un episodio che, va detto, dovrebbe rappresentare la normalità. Un gesto che diventa però d’esempio in un momento in cui si moltiplicano gli episodi di maleducazione e, a volte, di violenza, da parte dei suoi colleghi rapper.

Nelle scorse settimane se ne è parlato ampiamente. Abbiamo Rhove che si incaxxa col pubblico che non salta, Rhove che spinge una ragazza in piscina d’improvviso e si giustifica dicendo che lei dopo era divertita e che, se si fossero danneggiati, le avrebbe ricomprato cellulare e borsetta. Come se il problema non fosse il gesto in sé.

Ma diciamolo, gli episodi più deplorevoli non riguardano il rapper di Rho. Abbiamo avuto per esempio Rondodasosa che, al live di Follonica, ha sferrato un pugno a un fan in prima fila colpevole, secondo il cantante milanese, di volergli sfilare l’orologio. E poi Shiva che, nel passare una bottiglietta d’acqua ad un fan, bottiglietta rovesciatagli addoso da un altro ragazzo, risponde tirandogli un pugno… e a lui si aggiunge a dargli manforte anche un amico della crew.

E poi di nuovo Rondodasosa che solo qualche giorno fa è stato involontariamente al centro di un altro episodio. Cosa è successo questa volta?

È scattata la rissa tra due ragazzi che assistevano al suo live. Lui li ha fermati e ha dato loro un consiglio opinabile: “Raga guardatemi, se vi volete picchiare fuori c’è un parcheggio, fate uno contro uno e dimostrate quanto siete uomini“. Esatto, nel 2022, c’è ancora qualcuno che associa virilità, mascolinità e violenza.

In seguito è partito anche un coro di insulti da parte del pubblico all’indirizzo di uno dei ragazzi coinvolti che Rondo ha cercato, inutilmente, di fermare.

E poi c’è l’episodio al live di Tedua che ha dimostrato di sapere gestire come andrebbe fatto, con umanità e determinazione, una situazione simile.

Tedua e la violenza al suo live

Il rapper si è accorto di una rissa tra alcuni ragazzi durante il concerto e ha interrotto tutto. Quindi dal palco ha cercato di controllare la situazione…

“Niente cori, non bullizziamo nessuno, cerchiamo di fare bella situa. Anche te buttafuori, con calma che è minorenne. Ragazzi però che Camurria (termine siciliano per indicare un fastidio, una seccatura .Ndr). Con calma…”

Mentre Tedua era impegnato a calmare la situazione i fan in prima fila, vedendolo vicino, hanno pensato bene di chiedergli una foto: “Aspetta non mi chiedere la foto non lo vedi che si stanno menando che sei tu…” ha risposto il rapper per poi tornare ad occuparsi dell’incidente.

“Con calma, vi prego, mi fate il favore di tranquillizzare la situazione, prendete quei ragazzi con calma…”

Quindi è tornato a rivolgersi ai ragazzi protagonisti dell’episodio: “Oh mi guardate negli occhi voi due lì in mezzo, anche te con la maglia nera. Mi promettete che non ci saranno più problemi? Mettiamo l’ego da parte, vogliamo mettere l’ego da parte. Vi ringrazio. Siamo qui per divertirci…”

A seguire il video dell’episodio.