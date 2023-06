Targhe Tenco 2023 svelati i finalisti di tutte le categorie. Da Federico Dragogna a Nada, da Niccolò Fabi ai Colla Zio

Targhe Tenco 2023 finalisti.

Sono stati svelati oggi i finalisti delle Targhe Tenco 2023, il maggior riconoscimento assegnato dal 1984 ai dischi italiani di canzone d’autore più amati dalla critica musicale e usciti nel corso dell’anno. In questo caso dall’1 giugno 2022 al 31 maggio 2023.

Sei sezioni di cui quattro dedicate ai cantautori (canzone singola, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima), una riservata a interpreti di canzoni non proprie e una riservata agli album collettivi a progetto, ovvero compilation di vari interpreti costruite su un tema esplicito e dichiarato in grado di unire tutte le canzoni, il cui riconoscimento va al produttore.

Dopo aver selezionato i finalisti delle sei sezioni, con anche un ex equo che ha porta a sei le nomination nella categoria Miglior canzone, ora la più grande giuria formata dalla stampa italiana, è chiamata ad esprimere per l’ultima volta la propria opinione.

Il 3 luglio verrà proclamato il vincitore di ogni categoria.

Targhe Tenco 2023 finalisti

Le Targhe Tenco verranno consegnate nell’edizione 2023 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco) che si terrà il 19, 20 e 21 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Prevendite aperte sul sito www.clubtenco.it.

DISCO IN ASSOLUTO

Baustelle (Elvis)

Vinicio Capossela (Tredici canzoni urgenti)

Madame (L’Amore)

Nada (La paura va via da sé se i pensieri brillano)

Giovanni Truppi (Infinite possibilità per esseri finiti)

MIGLIOR ALBUM IN DIALETTO

Almamegretta (Senghe)

Patrizia Cirulli (Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica)

Gnut (Nun te ne fa)

Giuseppe Moffa (Uauà. Omaggio in musica a Eugenio Cirese)

Peppe Voltarelli (La grande corsa verso Lupionopolis)

OPERA PRIMA

Colla Zio (Rockabilly Carter)

Federico Dragogna (Dove nascere)

Brando Madonia (Le conseguenze della notte)

Claudio Orfei (My Wonderland)

Daniela Pes (Spira).

INTERPRETE DI CANZONI

Alice (Eri con me)

Rossana Casale (Joni)

Francesco Guccini (Canzoni da intorto)

Musica Nuda (Girotondo De André)

Raiz (Si ll’ammore è ‘o ccuntrario d’’a morte).

CANZONE SINGOLA

Non esiste altro (Paolo Benvegnù feat. Malika Ayane)

La cattiva educazione (Vinicio Capossela)

Andare Oltre (Niccolò Fabi)

‘A libertà (‘O respiro de pprete)

Canio Loguercio

Replay (The Niro)

Nei rami (Verdena)

ALBUM COLLETTIVO A PROGETTO