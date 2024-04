Tancredi rafforza il legame con l’elettronica nel nuovo singolo “Camilla”

Tancredi, “Camilla“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutti i digital store da venerdì 12 aprile per Warner Music Italy, “Camilla” è il nuovo singolo di Tancredi, che con questo brano decide di esplorare il mondo dell’elettronica, a cui è da sempre molto legato.

TANCREDI, “CAMILLA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto dallo stesso Tancredi insieme a Giordano Colombo e CELO, il brano nasce da un’idea dell’artista, che ha scelto di unire l’approccio tipico della scrittura cantautorale alla musica dance.

Le vite di diverse persone che Tancredi ha conosciuto si intrecciano così dando origine alla storia di Camilla: un racconto che parla di una ragazza che viene trascinata nel turbinio della Milano notturna.

Nello specifico, la frenesia della notte viene trasposta in musica grazie a un ritornello serrato, che si contrappone alle strofe dalla metrica dilatata, come a scandire la tristezza e la monotonia delle giornate di Camilla, che deve affrontare le difficoltà dell’università e la lontananza da casa, trovandosi di fronte al lato più complesso dell’indipendenza.

TANCREDI, “CAMILLA”: TESTO DEL BRANO

Camilla è una brava ragazza

Balla la techno sotto cassa

Sette giorni su sette aspetta l’alba in un club

Sotto le luci rosse, mamma l’effetto che fa

Camilla è una brava ragazza

Sta in affitto in zona Navigli

È salita per laurearsi

Gli esami non riesce a darli, la sera fa sempre tardi

Coi suoi non vuole parlarci più

Quante volte l’ha detto “Mai più”

Così ingenua e bugiarda

Con quei modi affascinanti

Non ha mai avuto rimpianti

Se lo chiedi a tutti quanti

Camilla è una brava ragazza

Balla la techno sotto cassa

Sette giorni su sette aspetta l’alba in un club

Sotto le luci rosse, mamma l’effetto che fa

Camilla è una brava ragazza (Camilla è una brava ragazza)

Aspetta solo che risalga (Aspetta solo che risalga)

La notte sogna di scappare da questa città

L’ha detto a tutti ma alla fine poi non se ne va

Camilla è una brava ragazza

L’amour toujours

Balla il suo lato B, quinto shot

(?) locale più chic

Finisce tutto e si fa l’autostop

Parla con noi della sua depressione

Ma non gli dice nemmeno il suo nome

Torna alle 5:00, non vede mai il sole

Deve smaltire l’ennesimo hangover

Mai più, mai più, mai più

Dice che è stanca non ce la fa più

Che da domani la smette con tutto

Ma poi la stasera è di nuovo nel loop, loop

Con quei modi affascinanti

Non ha mai avuto rimpianti

Se lo chiedi a tutti quanti

Camilla è una brava ragazza

Balla la techno sotto cassa

Sette giorni su sette aspetta l’alba in un club

Sotto le luci rosse, mamma l’effetto che fa, che fa, che fa

Camilla è una brava ra…

Balla la techno sotto ca…

Sette giorni su…

Sotto le luci rosse, mamma l’effetto che fa

Camilla è una brava ragazza