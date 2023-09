Tananai dice basta: “Mi fermo, ho bisogno di capire quello che mi è successo”

Tananai si prende un periodo di pausa.

Nelle score ore il cantante ha pubblicato sui suoi social un video per comunicare avere bisogno di fermarsi ed elaborare tutto quello che gli è successo dalla partecipazione a Sanremo Giovani del 2021 fino ai successi di questo 2023.

Due anni pieni di emozioni iniziati a novembre 2021 con la partecipazione a Sanremo Giovani con il brano Esagerata, grazie al quale conquista un posto per il successivo Festival di Sanremo. Lì si presenta con Sesso Occasionale dove arriva 25esimo, ovvero ultimo.

Ma la simpatia di Alberto cattura l’attenzione, anche se la sua esibizione sul palco dell’Ariston non è certo da manuale! Nonostante la classifica, però, il brano ha un buon riscontro ottenendo il doppio disco di platino (200.000 copie) e riportando in classifica anche Baby Goddamn (pubblicata il 26 marzo 2021) che ha già conquistato 4 dischi di platino.

Il primo tour di Tananai è un successo e ha date in tutta Italia e i concerti di Milano e Roma devono essere spostati in location più grandi visto il notevole riscontro del pubblico. Fa sold out ugualmente!

L’estate è tra i re dei tormentoni insieme a Fedez e Mara Sattei con La Dolce Vita (5 dischi di platino), mentre in autunno arriva la sua svolta romantica e profonda con l’intensa Abissale (doppio platino) e l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Tango.

Nel frattempo, il 25 novembre, pubblica il suo primo album Rave, Eclissi (1 disco di platino) che raccoglie anche i singoli già editi.

A Sanremo commuove tutti con il video di Tango e dimostra che, nell’anno appena trascorso, ha colmpato pienamente le sue lacune interpretative del 2021. Il pubblico e la giuria lo premiano con il 5° posto, ma poi sono le vendite a dargli ancora più ragione. Il brano Tango, pubblicato il 9 febbraio 2023, alla settimana 36 del 2023 ha conquistato il 4° disco di platino.

Di nuovo un’estate in tour (fino a ieri) a raccogliere successi e sold out.

E ora una meritata pausa. Per ricaricarsi, metabolizzare questi due anni e, perché no, godersi i suoi successi.

Tananai, ti aspettiamo!

TANANAI – MI FERMO PER UN POCHINO

Ciao raga.

Faccio questo video innanzitutto per ringraziarvi per essere stati al mio concerto ieri

e in generale a chiunque sia venuto a un mio concerto in questi due anni bellissimi

e poi per dire che mi fermo per un pochino

perché si è chiuso questo cerchio

abbiamo finito ieri sera con l’ultima data del tour

E’ stato bellissimo, bellissimo

volevo ringraziarvi dal profondo… del mio collo

però ho bisogno di tornare in studio

di capire tutto quello che di bello mi è successo in questi due anni da quel Sanremo Giovani fuori di testa

per poi tornare con nuova musica che abbia senso di esistere

e senso di essere ascoltata

perché ce lo meritiamo

siamo una bella famiglia

e quindi le cose vanno fatte con cura

E’ stato bello, è stato davvero bello

e ci vediamo… ci vediamo presto

Foto di Mattia Guolo