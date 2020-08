Svegliaginevra canta il ritrovarsi di due amanti in “Come fanno le onde”

Svegliaginevra torna in radio con un nuovo singolo dal titolo Come fanno le onde. Il brano entra in rotazione dal 31 luglio 2020, mentre è già disponibile sulle piattaforme digitali e streaming. Su Spotify è stato inserito in New Music Friday, Indie Italia e Scuola Indie.

Con Come fanno le onde la cantautrice rivela la sua idea di hit estiva a chi non ha smesso di credere all’estate. Svegliaginevra racconta il calore di un amore finito, ma pronto a rivivere. Basta poco e quel sentimento torna a farsi sentire, scaldando nuovamente i cuori. L’artista usa la metafora del mare e delle onde per descrivere gli abbracci di quei due innamorati ritrovati.

Il testo di Come fanno le onde recita: “Parlerò di noi. Dei nostri sbagli e delle nostre carezze. Degli sguardi che a noi solo era dato codificare, delle parole non dette e di quelle dette senza alcun imbarazzo. Ti ho raccontato tutto di me e tu di te, eppure nessun segreto è mai diventato arma da fuoco in una guerra che non ha avuto vincitori né vinti. Così un giorno, il tempo ci spiegherà che non esiste addio per due persone che amano come noi. E allora faremo come le onde, e nel farci mare sapremo ritrovarci, per ripartire ancora“.

Il singolo è stato prodotto, registrato e mixato da Leonardo Lombardi (ELLE) negli studi de La Clinica Dischi. Il master è a cura di Salvatore Addeo presso AEMME Studio.

Come fanno le onde segue al brano d’esordio Senza di me e a Simone. Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube e visibile anche qui di seguito.

Svegliaginevra – Come fanno le onde – Video

Informazioni, news ed aggiornamenti su Svegliaginevra si possono trovare sulla sua pagina Facebook e sul suo profilo Instagram.